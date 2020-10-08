На этой неделе стало бразильские СМИ сообщили о планах включить в календарь Формулы 1 новый этап в Рио-де-Жанейро, который заменит гонку на «Интерлагосе».

Строительство гоночного комплекса на месте заброшенной военной базы еще не стартовало, но планы предусматривают вырубку 70 тысяч деревьев. Это обстоятельство сделало шестикратного чемпиона Ф1 Льюиса Хэмилтона противником затеи.

«Мое мнение таково, что миру не нужны новые гоночные трассы. сказал лидер нынешнего сезона на медиа-сессии в преддверии Айфельского Гран При. – Отличных трасс и так вполне достаточно. Я люблю «Интерлагос». Я был в Рио, и это просто замечательное место.

Не знаю деталей плана. Кажется, там потенциально должно быть новое озеленение. Но лучшее озеленение, какое только может быть – это просто не трогать деревья. Особенно в тот момент, когда идет сражение с пандемией, а в мире продолжается глобальный кризис.

Не думаю, что проводить сейчас вырубки правильно. Деталей я не знаю, но не поддерживаю такого».