Льюис Хэмилтон объявил о планах выставить собственную команду в турнире Extreme E – серии внедорожных гонок, которые будут проходить в отдаленных уголках планеты и на старт которых будут выходить исключительно электромобили.

Соревнования должны впервые состояться в следующем году. Первый этап запланирован на середину января и пройдет в африканском Сенегале, остальные четыре будут проведены в Саудовской Аравии, Непале, Гренландии и Бразилии.

Новая команда получит имя Х44 (под таким номером Хэмилтон выступает в Формуле 1). Разрабатывать машину коллективу не придется, так как все участники серии будут использовать одинаковые, специально созданные для Extreme E электромобили. Впрочем, у команд есть возможность создать свои кузовные панели и сделать машины напоминающими серийные.

В теории это открывает возможность для сотрудничества с Mercedes – немецкий концерн сейчас активно развивает свою электрическую линейку. Впрочем, ранее о планах заявиться Extreme E уже заявила гоночная команда HWA, которая по сути является одним из подразделений немецкого концерна и является заводским коллективом Mercedes в турнире Формула Е.