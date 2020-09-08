Хэмилтон выставит свою команду в гонках на электрических внедорожниках
Гоночный коллектив, который собирается основать многократный чемпион Ф1, получит имя Х44
Льюис Хэмилтон объявил о планах выставить собственную команду в турнире Extreme E – серии внедорожных гонок, которые будут проходить в отдаленных уголках планеты и на старт которых будут выходить исключительно электромобили.
Соревнования должны впервые состояться в следующем году. Первый этап запланирован на середину января и пройдет в африканском Сенегале, остальные четыре будут проведены в Саудовской Аравии, Непале, Гренландии и Бразилии.
Новая команда получит имя Х44 (под таким номером Хэмилтон выступает в Формуле 1). Разрабатывать машину коллективу не придется, так как все участники серии будут использовать одинаковые, специально созданные для Extreme E электромобили. Впрочем, у команд есть возможность создать свои кузовные панели и сделать машины напоминающими серийные.
В теории это открывает возможность для сотрудничества с Mercedes – немецкий концерн сейчас активно развивает свою электрическую линейку. Впрочем, ранее о планах заявиться Extreme E уже заявила гоночная команда HWA, которая по сути является одним из подразделений немецкого концерна и является заводским коллективом Mercedes в турнире Формула Е.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Extreme E
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Кирилл Качнов