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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о гонке

Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа

Автор:
, главный редактор

Ферстаппен закончил гонку в отбойнике, а Хэмилтон разом сократил отставание в общем зачете от соперника в 4 раза

Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа

Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Великобритании. Действующий чемпион мира добился успеха, несмотря на столкновение со своим главным соперником и штраф, полученный за это от судей.

Главные претенденты на титул начали гонку с первой линии, и стартовавший вторым британец по ходу первого круга несколько раз пытался опередить соперника. В итоге на входе в поворот Копс заднее колесо болида Red Bull зацепило переднее колесо Mercedes – после чего машина Ферстаппена на скорости около 280 км/ч улетела в отбойник.

 

Для эвакуации автомобиля и восстановления ограждения судьям пришлось остановить, и повторный старт был дан через 40 минут.

Повреждения машины Хэмилтона ограничились поломкой переднего антикрыла, которое было заменено во время паузы. При этом судьи признали британца виновником инцидента и после возобновления заезда назначили британцу штраф в 10 секунд. 

 

После рестарта Хэмилтон занимал 2-е место следом за Шарлем Леклером – а, отстояв штрафные секунды по ходу пит-стопа, откатился на 4-ю позицию. Британец смог обогнать Ландо Норриса – а еще одну позицию действующему чемпиону подарил напарник по просьбе команды. После этого за 10 кругов лидер Mercedes смог отыграть у пилота Ferrari 8 секунд и прошел соперника за 2 круга до финиша.

На подиум вместе с Хэмилтоном поднялись Леклер и Боттас. Для монегаска этот подиум стал первым почти за год – в последний раз Шарль финишировал в первой тройке в прошлом августе, причем тоже на Гран При Великобритании.

В результате отставание Хэмилтона от Ферстаппена в общем зачете сократилось с 33-х очков до 8-ми, а отставание Mercedes от Red Bull в командном – и вовсе до 4-х. Серхио Перес после старта из пит-лейна не смог выбраться из первой десятки и помог команде лишь тем, что показал лучший круг и не позволил конкурентам из Mercedes заработать призовое очко.

Никита Мазепин закончил гонку на 19-й позиции. В первой половине гонки россиянин находился позади напарника – однако сразу после того как оба гонщика Haas побывали  на пит-стопах (причем Никита переобулся на круг позже Мика Шумахера), Мазепин атаковал напарника и вышел вперед. 

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes     25
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 3.871 3.871 18
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 11.125 7.254 15
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 28.573 17.448 12
5 Australia Даниэль Риккардо McLaren 42.624 14.051 10
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 43.454 0.830 8
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1'12.093 28.639 6
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'14.289 2.196 4
9 France Эстебан Окон Alpine 1'16.162 1.873 2
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1'22.065 5.903 1
11 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'25.327 3.262  
12 United Kingdom Джордж Расселл Williams      
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo      
14 Canada Николя Латифи Williams      
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo      
16 Mexico Серхио Перес Red Bull      
17 Russian Federation Никита Мазепин Haas      
18 Germany Мик Шумахер Haas      
  Germany Себастьян Феттель Aston Martin      
  Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull      
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