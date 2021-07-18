Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа
Ферстаппен закончил гонку в отбойнике, а Хэмилтон разом сократил отставание в общем зачете от соперника в 4 раза
Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Великобритании. Действующий чемпион мира добился успеха, несмотря на столкновение со своим главным соперником и штраф, полученный за это от судей.
Главные претенденты на титул начали гонку с первой линии, и стартовавший вторым британец по ходу первого круга несколько раз пытался опередить соперника. В итоге на входе в поворот Копс заднее колесо болида Red Bull зацепило переднее колесо Mercedes – после чего машина Ферстаппена на скорости около 280 км/ч улетела в отбойник.
Для эвакуации автомобиля и восстановления ограждения судьям пришлось остановить, и повторный старт был дан через 40 минут.
Повреждения машины Хэмилтона ограничились поломкой переднего антикрыла, которое было заменено во время паузы. При этом судьи признали британца виновником инцидента и после возобновления заезда назначили британцу штраф в 10 секунд.
После рестарта Хэмилтон занимал 2-е место следом за Шарлем Леклером – а, отстояв штрафные секунды по ходу пит-стопа, откатился на 4-ю позицию. Британец смог обогнать Ландо Норриса – а еще одну позицию действующему чемпиону подарил напарник по просьбе команды. После этого за 10 кругов лидер Mercedes смог отыграть у пилота Ferrari 8 секунд и прошел соперника за 2 круга до финиша.
На подиум вместе с Хэмилтоном поднялись Леклер и Боттас. Для монегаска этот подиум стал первым почти за год – в последний раз Шарль финишировал в первой тройке в прошлом августе, причем тоже на Гран При Великобритании.
В результате отставание Хэмилтона от Ферстаппена в общем зачете сократилось с 33-х очков до 8-ми, а отставание Mercedes от Red Bull в командном – и вовсе до 4-х. Серхио Перес после старта из пит-лейна не смог выбраться из первой десятки и помог команде лишь тем, что показал лучший круг и не позволил конкурентам из Mercedes заработать призовое очко.
Никита Мазепин закончил гонку на 19-й позиции. В первой половине гонки россиянин находился позади напарника – однако сразу после того как оба гонщика Haas побывали на пит-стопах (причем Никита переобулся на круг позже Мика Шумахера), Мазепин атаковал напарника и вышел вперед.
Читайте также:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|25
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|3.871
|3.871
|18
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|11.125
|7.254
|15
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|28.573
|17.448
|12
|5
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|42.624
|14.051
|10
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|43.454
|0.830
|8
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1'12.093
|28.639
|6
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1'14.289
|2.196
|4
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|1'16.162
|1.873
|2
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1'22.065
|5.903
|1
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1'25.327
|3.262
|12
|Джордж Расселл
|Williams
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|14
|Николя Латифи
|Williams
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|16
|Серхио Перес
|Red Bull
|17
|Никита Мазепин
|Haas
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Полные результаты
Предыдущая новость
Ферстаппен разбил машину на 1-м круге после контакта с Хэмилтоном
Следующая новость
Гран При Великобритании: пять быстрых выводов