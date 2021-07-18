Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа

Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Великобритании. Действующий чемпион мира добился успеха, несмотря на столкновение со своим главным соперником и штраф, полученный за это от судей.

Главные претенденты на титул начали гонку с первой линии, и стартовавший вторым британец по ходу первого круга несколько раз пытался опередить соперника. В итоге на входе в поворот Копс заднее колесо болида Red Bull зацепило переднее колесо Mercedes – после чего машина Ферстаппена на скорости около 280 км/ч улетела в отбойник.

Для эвакуации автомобиля и восстановления ограждения судьям пришлось остановить, и повторный старт был дан через 40 минут.

Повреждения машины Хэмилтона ограничились поломкой переднего антикрыла, которое было заменено во время паузы. При этом судьи признали британца виновником инцидента и после возобновления заезда назначили британцу штраф в 10 секунд.

После рестарта Хэмилтон занимал 2-е место следом за Шарлем Леклером – а, отстояв штрафные секунды по ходу пит-стопа, откатился на 4-ю позицию. Британец смог обогнать Ландо Норриса – а еще одну позицию действующему чемпиону подарил напарник по просьбе команды. После этого за 10 кругов лидер Mercedes смог отыграть у пилота Ferrari 8 секунд и прошел соперника за 2 круга до финиша.

На подиум вместе с Хэмилтоном поднялись Леклер и Боттас. Для монегаска этот подиум стал первым почти за год – в последний раз Шарль финишировал в первой тройке в прошлом августе, причем тоже на Гран При Великобритании.

В результате отставание Хэмилтона от Ферстаппена в общем зачете сократилось с 33-х очков до 8-ми, а отставание Mercedes от Red Bull в командном – и вовсе до 4-х. Серхио Перес после старта из пит-лейна не смог выбраться из первой десятки и помог команде лишь тем, что показал лучший круг и не позволил конкурентам из Mercedes заработать призовое очко.

Никита Мазепин закончил гонку на 19-й позиции. В первой половине гонки россиянин находился позади напарника – однако сразу после того как оба гонщика Haas побывали на пит-стопах (причем Никита переобулся на круг позже Мика Шумахера), Мазепин атаковал напарника и вышел вперед.