Хэмилтон вылетел из десятки самых высокооплачиваемых спортсменов
По оценкам Forbes, доходы семикратного чемпиона Ф1 снизились по сравнению с 2021 годом
Популярное деловое издание регулярно составляет и публикует всевозможные рейтинги доходов, опираясь на собственные источники.
Самый успешный пилот в истории Ф1 ьюис Хэмилтон дважды за последнее время входил в число десяти спортсменов, заработавших больше всего. В 2017 году он занял в почетном списке последнюю строчку, а в 2021-м и вовсе поднялся на восьмую – тогда от команды и спонсоров британец получил в общей сложности 82 миллиона долларов.
Однако в рейтинге 2022 года Льюиса нет. Десятку замыкает баскетболист нигерийского происхождения с греческим паспортом Яннис Антетнкунмпо с доходом 80,9 млн – это означает, что Хэмилтон получит даже меньше этой суммы.
Рейтинг возглавил футболист из аргентины Лионель Месси, который заработает в этом сезоне $130 млн.
Примечательно, что хоть самого Льюиса на этот раз в десятке нет, туда попал его близкий друг, игрок в американский футбол Том Брэди. В преддверии Гран При Майами они сыграли партию в гольф на мероприятии для гостей и медиа.
Десятка самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году, версия Forbes
|Поз.
|Атлет
|Вид спорта
|Доход, $ млн
|1
|Лионель Месси
|футбол
|130
|2
|ЛеБрон Джеймс
|баскетбол
|121,2
|3
|Криштиану Роналду
|футбол
|115
|4
|Неймар
|футбол
|95
|5
|Стефен Карри
|баскетбол
|92,8
|6
|Кевин Дюран
|баскетбол
|92,1
|7
|Роже Федерер
|теннис
|90,7
|8
|Канело Альварес
|бокс
|90
|9
|Том Брэди
|амер. футбол
|83,9
|10
|Яннис Антетнкунмпо
|баскетбол
|80,9
Lewis Hamilton, Mercedes with Tom Brady
Fotoğraf: Mercedes-Benz
В самой Формуле 1 Хэмилтон много лет оставался самым высокооплачиваемым гонщиком, но недавний долгосрочный контракт Макса Ферстаппена позволил голландцу встать вровень с Льюисом по зарплате. При этом британец по-прежнему получает намного больше всех в Ф1 от персональных спонсоров.
Третьим по уровню доходов до недавнего времени оставался ветеран Фернандо Алонсо, однако его позиции поколебал новый контракт Ландо Норриса с McLaren.
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