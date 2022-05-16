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Популярное деловое издание регулярно составляет и публикует всевозможные рейтинги доходов, опираясь на собственные источники.

Самый успешный пилот в истории Ф1 ьюис Хэмилтон дважды за последнее время входил в число десяти спортсменов, заработавших больше всего. В 2017 году он занял в почетном списке последнюю строчку, а в 2021-м и вовсе поднялся на восьмую – тогда от команды и спонсоров британец получил в общей сложности 82 миллиона долларов.

Однако в рейтинге 2022 года Льюиса нет. Десятку замыкает баскетболист нигерийского происхождения с греческим паспортом Яннис Антетнкунмпо с доходом 80,9 млн – это означает, что Хэмилтон получит даже меньше этой суммы.

Рейтинг возглавил футболист из аргентины Лионель Месси, который заработает в этом сезоне $130 млн.

Примечательно, что хоть самого Льюиса на этот раз в десятке нет, туда попал его близкий друг, игрок в американский футбол Том Брэди. В преддверии Гран При Майами они сыграли партию в гольф на мероприятии для гостей и медиа.

Десятка самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году, версия Forbes

Поз. Атлет Вид спорта Доход, $ млн 1 Лионель Месси футбол 130 2 ЛеБрон Джеймс баскетбол 121,2 3 Криштиану Роналду футбол 115 4 Неймар футбол 95 5 Стефен Карри баскетбол 92,8 6 Кевин Дюран баскетбол 92,1 7 Роже Федерер теннис 90,7 8 Канело Альварес бокс 90 9 Том Брэди амер. футбол 83,9 10 Яннис Антетнкунмпо баскетбол 80,9

Lewis Hamilton, Mercedes with Tom Brady Fotoğraf: Mercedes-Benz

В самой Формуле 1 Хэмилтон много лет оставался самым высокооплачиваемым гонщиком, но недавний долгосрочный контракт Макса Ферстаппена позволил голландцу встать вровень с Льюисом по зарплате. При этом британец по-прежнему получает намного больше всех в Ф1 от персональных спонсоров.

Третьим по уровню доходов до недавнего времени оставался ветеран Фернандо Алонсо, однако его позиции поколебал новый контракт Ландо Норриса с McLaren.