Хэмилтон выиграл зрелищный Гран При Венгрии
Льюис Хэмилтон одержал вторую победу подряд. Второе место занял Макс Ферстаппен, Валттери Боттас финишировал вторым
Команда Mercedes победила на трассе «Хунгароринг» в пригороде Будапешта. Быстрейшим стал действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон. Второе место занял Макс Ферстаппен на Red Bull.
Напарник Хэмилтона Валттери Боттас финишировал третьим. Финн потерял много времени на старте, откатился в середину первой десятки, а по ходу заезда отыграл отставание и вернулся в группу лидеров.
Гонка началась на влажном от дождя асфальте. Все пилоты выехали на стартовую решетку на промежуточной резине, но перед самым стартом гонщики Haas заехали в боксы, чтобы установить слики. Их ставка оправдалась: асфальт начал быстро сохнуть и вскоре все остальные также поехали на пит-стоп, чтобы поставить покрышки для сухой погоды.
На короткое время Магнуссен и Грожан вышли на третье и четвертое место. В дальнейшем соперники догнали и опередили пилотов Haas. В итоге Магнуссен набрал два очка за девятое место, а Грожан финишировал за пределами первой десятки.
Все это время в Гран При Венгрии уверенно лидировал Льюис Хэмилтон, а вторым ехал Ферстаппен. Макс был далеко от лидера и не навязывал ему борьбу. За спинами двух лидеров разворачивалась борьба на всех уровнях. Лучшего результата в сезоне-2020 добились Лэнс Стролл, Алекс Элбон и Себастьян Феттель: они заняли четвертое, пятое и шестое место соответственно. Даниил Квят не набрал очков.
Результаты готовятся
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Хунгароринг
|Автор
|Антон Погорельский