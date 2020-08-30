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Формула 1 / Гран При Италии / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл в Спа, первая четверка финишировала в порядке старта

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Хэмилтон выиграл в Спа, первая четверка финишировала в порядке старта
Автор:
, Ответственный редактор

Несмотря на разницу в тактике и серьезную аварию по ходу дистанции, все лидеры на Гран При Бельгии сохранили свои позиции. Ferrari очков не заработала

Очевидное преимущество в скорости принесло команде Mercedes двойную победу в седьмой гонке сезона Ф1. Льюис Хэмилтон оставался первым по ходу всех 44 кругов, одержав пятую победу в сезоне. 

В самом начале он сообщил команде по радио на падение мощности, но быстро стало ясно, что на темп это никак не повлияло. 

Валттери Боттас к моменту включения DRS после двух кругов уже уступал напарнику более секунды, потому не смог навязать тому даже подобие борьбы, оставшись вторым. Позже он спросил, может ли использовать особый режим работы мотора, но получил от команды отрицательный ответ. Вдобавок, на второй половине дистанции финн жаловался на работу тормозов. 

Тройку призеров замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull, которому, исходя из радиообмена, мешала вибрация на втором комплекте сликов. На первом круге бывшего напарника попробовал опередить Даниэль Риккардо из Red Bull, но после нескольких поворотов борьбы колесо в колесо все же остался позади.

 

Спокойный ход гонки был нарушен на десятом круге, когда Антонио Джовинацци разбил машину на выходе из связки «Фань», а Джордж Расселл не смог увернуться от выкатившегося на трассу колеса Alfa Romeo. Техника получила серьезные повреждения, но пилоты не пострадали.

 

Выезд машины безопасности дал участникам гонки провести пит-стоп, и практически все использовали эту возможность, что лишило гонку тактической интриги. В дальнейшем положение не менялось до финиша, так что первая четверка оказалась в точности такой же, как и в стартовом протоколе.

При этом Риккардо на последнем круге гонки заработал бонусное очко за лучшее время. 

Спор за пятую позицию вышел более ярким. На старте Эстебан Окон смог обогнать Алекса Элбона, однако при замене шин гонщики вторично поменялись позициями. При этом в Red Bull своему пилоту поставили Medium, и в концовке он явно не мог сопротивляться соперникам на Hard. На последнем круге Окон вновь вышел вперед. 

Без Скудерии

Для Ferrari гонка стала полным провалом. Шарль Леклер прорвался по ходу первого круга на девятое место. но затем стал терять позицию за позицией, не в силах что-то противопоставить соперникам. 

 

Заминка на первом пит-стопе и вторая остановка в боксах отбросили призера двух Гран При этого сезона на последнее место, с которого монегаск с трудом поднялся на 14-е. Себастьян Феттель также выглядел невыразительно и завершил гонку 13-м.

Крохотной ложкой меда в большой бочке дегтя стал разве что момент, когда Леклер на свежих шинах показал лучшее время круга, но в итоге его превзошел сначала Хэмилтон. а в конце и Риккардо.

Совсем другая гонка

Так как Карлос Сайнс не вышел на старт из-за технических проблем, команду McLaren представлял лишь Ландо Норрис. На 37-м круге он смог на трассе обойти Лэнса Стролла и даже догнать Окона с Элбоном, но остался седьмым.

 

В AlphaTauri выбрали для Пьера Гасли тактику со стартом на жестких шинах. Он не стал менять их позади машины безопасности и поднялся на четвертое место. Затем француза стали понемногу обгонять, а пит-стоп и вовсе отбросил его на 16-е место. 

Но на свежем комплекте Medium Пьер был быстр и поднялся до восьмой строчки. Десятку замкнули представители Racing Point. В команде решили, что Серхио Перес также не будет менять свой Soft после аварии на десятом круге. Из-за этого мексиканец был вынужден менять шины вскоре после рестарте и откатился на последнее место. 

Однако, подобно Гасли, он тоже вернулся в десятку, финишировав вплотную за напарником Лэнсом Строллом. 

Даниил Квят в какой-то момент по ходу дистанции поднимался до девятого места, но пропустил соперников на другой тактике и финишировал 11-м, в 17 секундах позади десятки. 

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Результаты Гран При Бельгии​

Поз. Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:24'08.761   1
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1:24'17.209 8.448 1
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1:24'24.216 15.455 1
4 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 1:24'27.638 18.877 1
5 France Эстебан Окон Renault Renault 1:24'49.411 40.650 1
6 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 1:24'51.473 42.712 1
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 1:24'52.535 43.774 1
8 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1:24'56.132 47.371 1
9 Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes 1:25'01.364 52.603 1
10 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 1:25'01.940 53.179 1
11 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 1:25'18.961 1'10.200 1
12 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1:25'20.265 1'11.504 1
13 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 1:25'21.655 1'12.894 1
14 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:25'23.681 1'14.920 2
15 France Ромен Грожан Haas Ferrari 1:25'25.554 1'16.793 1
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1:25'26.556 1'17.795 2
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:25'34.301 1'25.540 2
  Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari      
  United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes      
НС Spain Карлос Сайнс McLaren Renault      

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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