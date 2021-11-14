Несмотря на старт с последнего места в субботнем спринте и потерю еще пяти позиций на решетке воскресной гонки, Льюис Хэмилтон убедительно доказал, кто сильнее всех на «Интерлагосе».

На 19-м круге, опередив Серхио Переса, британец вышел на второе место – и оказался в 3,8 секундах за Максом Ферстаппеном, который лидировал с самого старта. После этого темп двух лидеров был равным, и расстояние между ними оставалось практически неизменным.

Более ранний первый пит-стоп Mercedes позволил Хэмилтону разом сократить отставание до 1,5 секунды. Однако вторую остановку раньше провели в Red Bull. На выезде с пит-лейна Макс уперся в Williams Николя Латифи и не смог много отыграть за счет тактики: Льюис поехал в боксы через два круга, после чего оказался в 2,5 секундах за принципиальным соперником.

И хотя оба были на жестких шинах Hard, темп британца, которому на этом Гран При поставили свежий мотор, в этой фазе явно был выше. Он догнал Ферстаппена и атаковал в конце задней прямой на 48-м круге.

Оба пилота не удержались в пределах трассы, но голландец остался впереди. Вскоре ситуация повторилась с тем же исходом, а вот на 59-м круге атака Льюиса оказалась успешной – он вышел вперед и стал сразу отрываться от соперника.

После сильной гонки Хэмилтон заработал на семь очков больше Ферстаппена, сократив отставание в общем зачете.

Валттери Боттас, стартовавший с поула, поначалу откатился на четвертое место, но пит-стоп в режиме VSC позволил финну оказаться впереди Серхио Переса и подняться на подиум. Правда, мексиканец перед самым финишем нырнул в боксы и на свежих шинах отобрал у Льюиса лучшее время круга.

Гонщики Ferrari стали лучшими из остальных, Шарль Леклер на первом же круге обогнал Карлоса Сайнса и в итоге финишировал пятым, впереди напарника.

Никита Мазепин финишировал 17-м, выиграв полкруга у своего партнера по Haas Мика Шумахера, который в дебюте гонки попал в аварию.

Борьба за звание сильнейшего пилота Ф1 в 2021 году продолжится в следующий уик-энд в Катаре.

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