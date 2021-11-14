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Формула 1 / Гран При Бразилии Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл в Сан-Паулу после острой дуэли с Ферстаппеном

Автор:
, Ответственный редактор

Два претендента на титул чемпиона Ф1 едва не столкнулись по ходу бразильской гонки, после которой отрыв Макса сократился до 14 очков

Хэмилтон выиграл в Сан-Паулу после острой дуэли с Ферстаппеном

Несмотря на старт с последнего места в субботнем спринте и потерю еще пяти позиций на решетке воскресной гонки, Льюис Хэмилтон убедительно доказал, кто сильнее всех на «Интерлагосе». 

На 19-м круге, опередив Серхио Переса, британец вышел на второе место – и оказался в 3,8 секундах за Максом Ферстаппеном, который лидировал с самого старта. После этого темп двух лидеров был равным, и расстояние между ними оставалось практически неизменным.

Более ранний первый пит-стоп Mercedes позволил Хэмилтону разом сократить отставание до 1,5 секунды. Однако вторую остановку раньше провели в Red Bull. На выезде с пит-лейна Макс уперся в Williams Николя Латифи и не смог много отыграть за счет тактики: Льюис поехал в боксы через два круга, после чего оказался в 2,5 секундах за принципиальным соперником.

И хотя оба были на жестких шинах Hard, темп британца, которому на этом Гран При поставили свежий мотор, в этой фазе явно был выше. Он догнал Ферстаппена и атаковал в конце задней прямой на 48-м круге. 

Оба пилота не удержались в пределах трассы, но голландец остался впереди. Вскоре ситуация повторилась с тем же исходом, а вот на 59-м круге атака Льюиса оказалась успешной – он вышел вперед и стал сразу отрываться от соперника.

После сильной гонки Хэмилтон заработал на семь очков больше Ферстаппена, сократив отставание в общем зачете. 

Валттери Боттас, стартовавший с поула, поначалу откатился на четвертое место, но пит-стоп в режиме VSC позволил финну оказаться впереди Серхио Переса и подняться на подиум. Правда, мексиканец перед самым финишем нырнул в боксы и на свежих шинах отобрал у Льюиса лучшее время круга.

Гонщики Ferrari стали лучшими из остальных, Шарль Леклер на первом же круге обогнал Карлоса Сайнса и в итоге финишировал пятым, впереди напарника.

Никита Мазепин финишировал 17-м, выиграв полкруга у своего партнера по Haas Мика Шумахера, который в дебюте гонки попал в аварию. 

Борьба за звание сильнейшего пилота Ф1 в 2021 году продолжится в следующий уик-энд в Катаре.

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Результаты бразильского Гран При

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes -  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 10.496 10.496
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 13.576 13.576
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 39.940 39.940
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 49.517 49.517
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 51.820 51.820
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1 lap  
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1 lap  
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1 lap  
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1 lap  
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1 lap  
12 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
13 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1 lap  
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1 lap  
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1 lap  
17 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 2 laps  
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 2 laps  
  Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes    
  Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes    
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