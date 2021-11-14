Хэмилтон выиграл в Сан-Паулу после острой дуэли с Ферстаппеном
Два претендента на титул чемпиона Ф1 едва не столкнулись по ходу бразильской гонки, после которой отрыв Макса сократился до 14 очков
Несмотря на старт с последнего места в субботнем спринте и потерю еще пяти позиций на решетке воскресной гонки, Льюис Хэмилтон убедительно доказал, кто сильнее всех на «Интерлагосе».
На 19-м круге, опередив Серхио Переса, британец вышел на второе место – и оказался в 3,8 секундах за Максом Ферстаппеном, который лидировал с самого старта. После этого темп двух лидеров был равным, и расстояние между ними оставалось практически неизменным.
Более ранний первый пит-стоп Mercedes позволил Хэмилтону разом сократить отставание до 1,5 секунды. Однако вторую остановку раньше провели в Red Bull. На выезде с пит-лейна Макс уперся в Williams Николя Латифи и не смог много отыграть за счет тактики: Льюис поехал в боксы через два круга, после чего оказался в 2,5 секундах за принципиальным соперником.
И хотя оба были на жестких шинах Hard, темп британца, которому на этом Гран При поставили свежий мотор, в этой фазе явно был выше. Он догнал Ферстаппена и атаковал в конце задней прямой на 48-м круге.
Оба пилота не удержались в пределах трассы, но голландец остался впереди. Вскоре ситуация повторилась с тем же исходом, а вот на 59-м круге атака Льюиса оказалась успешной – он вышел вперед и стал сразу отрываться от соперника.
После сильной гонки Хэмилтон заработал на семь очков больше Ферстаппена, сократив отставание в общем зачете.
Валттери Боттас, стартовавший с поула, поначалу откатился на четвертое место, но пит-стоп в режиме VSC позволил финну оказаться впереди Серхио Переса и подняться на подиум. Правда, мексиканец перед самым финишем нырнул в боксы и на свежих шинах отобрал у Льюиса лучшее время круга.
Гонщики Ferrari стали лучшими из остальных, Шарль Леклер на первом же круге обогнал Карлоса Сайнса и в итоге финишировал пятым, впереди напарника.
Никита Мазепин финишировал 17-м, выиграв полкруга у своего партнера по Haas Мика Шумахера, который в дебюте гонки попал в аварию.
Борьба за звание сильнейшего пилота Ф1 в 2021 году продолжится в следующий уик-энд в Катаре.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки на «Интерлагосе».
Новость дополняется
Результаты бразильского Гран При
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|-
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|10.496
|10.496
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|13.576
|13.576
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|39.940
|39.940
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|49.517
|49.517
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|51.820
|51.820
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1 lap
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1 lap
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1 lap
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|12
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|13
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1 lap
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|17
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|Полные результаты
Онлайн. Гран При Бразилии. Гонка
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии