Хэмилтон выиграл в Португалии после безумных первых кругов

Первая в истории гонка Формулы 1 на трассе «Алгарве» разделилась на две неравные части. Первые шесть-семь кругом подарили болельщикам захватывающий триллер с удивительными поворотами сюжета и множеством событий. А после этого накал борьбы резко снизился, позволив Льюису Хэмилтону переиграть Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена.

Определяющим фактором стали шины. Оказалось, что состав Soft позволяет с самого начала ехать быстро, тогда как Medium достигает рабочих кондиций спустя несколько кругов.

Именно это позволило стартовавшему шестым Карлосу Сайнсу захватить лидерство. Под начавшим накрапывать дождем испанец из McLaren опередил одного за другим пилотов Mercedes и начал отрываться от них.

Но еще более удивительным получилось начало гонки в исполнении Кими Райкконена: с 16-й позиции на решетке чемпион мира 2007 года за один круг поднялся на седьмое, а затем и вовсе стал шестым.

Увы, но после столь многообещающего начала получение вышло пресноватым. У Льюиса Хэмилтона с Валттери Боттасом заработал Medium, они оставили позади Сайнса, а на 20-м круге британец уверенно прошел и напарника, которого пропустил в дебюте.

После этого судьба гонки была решена: Хэмилтон выиграл восьмой раз в сезоне и 92-й в карьере, превзойдя рекорд Михаэля Шумахера.

Боттас проиграл более 20 секунд – по ходу дистанции у него на приборной панели зажглась контрольная лампа, и команда по радио посоветовала снизить нагрузку на мотор.

Макс Ферстаппен замкнул тройку – в самом начале пилота Red Bull атаковал Серхио Перес, и машины столкнулись. Но голландец продолжил движение и завоевал очередной призовой кубок.

Шарль Леклер вторую гонку подряд стартовал четвертым, но, в отличие от Айфельского Гран При, удержал позицию, принеся Ferrari лучший результат с Сильверстоуна. Он стал последним. кого в этот день не обогнали на круг.

Перес, который после аварии на первом круге откатился в самый конец пелотона, был очень быстр, и хотя вынужден был провести два пит-стопа против одного у большинства соперников, прорвался на пятое место. Однако его команда Racing Point рискнула, поставив на финальный отрезок Soft – и история первых кругов повторилась.

Мексиканец потерял темп в концовке, и его смог опередить Пьер Гасли. Пилот AlphaTauri выдал очередное отличное выступление и финишировал пятым.

За его спиной на самом последнем круге Переса прошел и первый лидер гонки Сайнс. Несмотря на это, именно Серхио признали гонщиком дня. Оставшиеся очки достались гонщикам Renault и Себастьяну Феттелю – это первые очки четырехкратного чемпиона мира за три гонки.

После геройского начала Кими Райкконен финишировал 11-м. Финн долго претендовал на очки, но в конце все же пропустил бывшего партнера по Ferrari Феттеля.

Алекс Элбон после скверного старта попробовал отыграться за счет тактики, но остался только 12-м.

Единственным, кто не закончил гонку, в Портимане оказался Ланс Стролл: канадец столкнулся в борьбе с Ландо Норрисом, когда пошел в атаку по внешнему радиусу первого поворота.

Судьи признали пилота Racing Point виновником и оштрафовали на пять секунд – а затем еще на пять за нарушение пределов трассы. Лэнс какое-то время оставался в гонке на 20-й позиции, а затем заехал в гараж и сошел. За два нарушения Стролл получил стазу три штрафных балла – прежде у него их не было вовсе.

Норрис завершил дистанцию, но только 13-м.

Даниил Квят после двух пит-стопов и штрафа за нарушение границ трассы закончил дистанцию 19-м и последним.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Портимане.

Результаты Гран При Португалии