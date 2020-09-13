Хэмилтон выиграл в Муджелло после трех больших аварий
Дебютный Гран При Тосканы Формулы 1 закончился дублем Mercedes и первым в карьере подиумом Алекса Элбона
Неширокая трасса старой школы подарила болельщикам нетипичный Гран При – в воскресенье борьбу пришлось дважды останавливать красными флагами, а почти половина машин оказалась разбита после различных происшествий.
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Валттери Боттас выиграл первый старт, опередив обладателя поула Льюиса Хэмилтона, но уже во втором повороте произошла авария с участием четырех машин, и судьи выпустили автомобиль безопасности.
Рестарт на пятом круге привел к новому столкновению: Боттас, задающий темп, решил начать ускорение перед самой финишной чертой – те, кто ехал следом, успели среагировать на этот замысел, но в задних рядах машины стали налетать одна на другую.
На этот раз гонку остановили, а на новом старте с места Хэмилтон, в свою очередь, опередил Боттаса – после чего уверенно лидировал до финиша, став сильнейшим в шестой раз в сезоне и 90-й в карьере.
Красные флаги понадобились вновь за 16 кругов до финиша, когда на скорости за 280 км/ч в двойном правом повороте Аррабьята улетел Лэнс Стролл, но на этот раз Льюис удержал первую позицию.
Третье место между стартом и финишем тоже неоднократно переходило из рук в руки. Поначалу на него пробился Шарль Леклер, но надежды на призовой финиш Ferrari в 1000-й гонке Ф1 быстро рассеялись: темп SF1000 не позволял рассчитывать на что-то серьезное.
Монегаска на трассе опередил Стролл, а того за счет более раннего пит-стопа переиграл Даниэль Риккардо. Казалось, что первый подиум австралийца в Renault станет реальностью, особенно когда он смог даже ненадолго оставить позади Боттаса, но на отрезке после финального рестарта австралийца смог опередить Алекс Элбон, который в итоге впервые поднялся на пьедестал.
Риккардо финишировал четвертым, в шестерку также вошли Серхио Перес и Ландо Норрис.
Даниил Квят добился лучшего в сезоне седьмого результата, счастливо избежав неприятностей с первого до последнего круга.
Восьмым на трассе финишировал Кими Райкконен – он успел отстать на круг, но благодаря очередной остановке гонки смог вернуться в борьбу, опыграв несколько позиций. Правда, судьи добавили финну пять секунд за пересечение белой линии на въезде в боксы, и гонщик Alfa Romeo пропустил Шарля Леклера.
Другой пилот Ferrari Себастьян Феттель закончил юбилейную гонку Скудерии десятым, не уступив в концовке Джорджу Расселлу из Williams.
Хроника потерь
На входе во второй поворот первого круга не хватило ширины трассы Райкконену, Пьеру Гасли и Ромену Грожану. Столкнувшись, они выбили и Макса Ферстаппена.
Райкконен и Грожан смогли поехать дальше, но машина Haas получила серьезные повреждения днища, сказавшиеся на скорости.
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Жертвами второй большой аварии стали Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци, Николя Латифи и Кевин Магнуссен. Машины были серьезно разбиты, и все четверо сошли.
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Вскоре команда Renault подтвердила сход Эстебана Окона – он стал единственным, кого подвела техника. Из-за отказа тормозов француз не вышел на последующий рестарт.
Наконец, на 43-м круге из гонки выбыл Стролл. Его машина была разбита о барьер, а потом еще и загорелась, доставив много проблем пожарным.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Муджелло.
Результаты Гран При Тосканы
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|-
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|4.880
|3
|Александр Элбон
|Red Bull
|Honda
|8.064
|4
|Даниэль Риккардо
|Renault
|Renault
|10.417
|5
|Серхио Перес
|Racing Point
|Mercedes
|15.650
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Renault
|18.883
|7
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|Honda
|21.756
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|28.345
|9
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|29.770
|10
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|Ferrari
|29.983
|11
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|32.404
|12
|Ромен Грожан
|Haas
|Ferrari
|42.036
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|Mercedes
|Эстебан Окон
|Renault
|Renault
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Renault
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Автор
|Александр Кабановский