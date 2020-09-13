Хэмилтон выиграл в Муджелло после трех больших аварий

Неширокая трасса старой школы подарила болельщикам нетипичный Гран При – в воскресенье борьбу пришлось дважды останавливать красными флагами, а почти половина машин оказалась разбита после различных происшествий.

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Валттери Боттас выиграл первый старт, опередив обладателя поула Льюиса Хэмилтона, но уже во втором повороте произошла авария с участием четырех машин, и судьи выпустили автомобиль безопасности.

Рестарт на пятом круге привел к новому столкновению: Боттас, задающий темп, решил начать ускорение перед самой финишной чертой – те, кто ехал следом, успели среагировать на этот замысел, но в задних рядах машины стали налетать одна на другую.

На этот раз гонку остановили, а на новом старте с места Хэмилтон, в свою очередь, опередил Боттаса – после чего уверенно лидировал до финиша, став сильнейшим в шестой раз в сезоне и 90-й в карьере.

Красные флаги понадобились вновь за 16 кругов до финиша, когда на скорости за 280 км/ч в двойном правом повороте Аррабьята улетел Лэнс Стролл, но на этот раз Льюис удержал первую позицию.

Третье место между стартом и финишем тоже неоднократно переходило из рук в руки. Поначалу на него пробился Шарль Леклер, но надежды на призовой финиш Ferrari в 1000-й гонке Ф1 быстро рассеялись: темп SF1000 не позволял рассчитывать на что-то серьезное.

Монегаска на трассе опередил Стролл, а того за счет более раннего пит-стопа переиграл Даниэль Риккардо. Казалось, что первый подиум австралийца в Renault станет реальностью, особенно когда он смог даже ненадолго оставить позади Боттаса, но на отрезке после финального рестарта австралийца смог опередить Алекс Элбон, который в итоге впервые поднялся на пьедестал.

Риккардо финишировал четвертым, в шестерку также вошли Серхио Перес и Ландо Норрис.

Даниил Квят добился лучшего в сезоне седьмого результата, счастливо избежав неприятностей с первого до последнего круга.

Восьмым на трассе финишировал Кими Райкконен – он успел отстать на круг, но благодаря очередной остановке гонки смог вернуться в борьбу, опыграв несколько позиций. Правда, судьи добавили финну пять секунд за пересечение белой линии на въезде в боксы, и гонщик Alfa Romeo пропустил Шарля Леклера.

Другой пилот Ferrari Себастьян Феттель закончил юбилейную гонку Скудерии десятым, не уступив в концовке Джорджу Расселлу из Williams.

Хроника потерь

На входе во второй поворот первого круга не хватило ширины трассы Райкконену, Пьеру Гасли и Ромену Грожану. Столкнувшись, они выбили и Макса Ферстаппена.

Райкконен и Грожан смогли поехать дальше, но машина Haas получила серьезные повреждения днища, сказавшиеся на скорости.

Жертвами второй большой аварии стали Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци, Николя Латифи и Кевин Магнуссен. Машины были серьезно разбиты, и все четверо сошли.

Вскоре команда Renault подтвердила сход Эстебана Окона – он стал единственным, кого подвела техника. Из-за отказа тормозов француз не вышел на последующий рестарт.

Наконец, на 43-м круге из гонки выбыл Стролл. Его машина была разбита о барьер, а потом еще и загорелась, доставив много проблем пожарным.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Муджелло.

Результаты Гран При Тосканы