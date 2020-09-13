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Формула 1 / Гран При Тосканы / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл в Муджелло после трех больших аварий

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Хэмилтон выиграл в Муджелло после трех больших аварий
Автор:
, Ответственный редактор

Дебютный Гран При Тосканы Формулы 1 закончился дублем Mercedes и первым в карьере подиумом Алекса Элбона

Неширокая трасса старой школы подарила болельщикам нетипичный Гран При – в воскресенье борьбу пришлось дважды останавливать красными флагами, а почти половина машин оказалась разбита после различных происшествий. 

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Валттери Боттас выиграл первый старт, опередив обладателя поула Льюиса Хэмилтона, но уже во втором повороте произошла авария с участием четырех машин, и судьи выпустили автомобиль безопасности. 

Рестарт на пятом круге привел к новому столкновению: Боттас, задающий темп, решил начать ускорение перед самой финишной чертой – те, кто ехал следом, успели среагировать на этот замысел, но в задних рядах машины стали налетать одна на другую. 

На этот раз гонку остановили, а на новом старте с места Хэмилтон, в свою очередь, опередил Боттаса – после чего уверенно лидировал до финиша, став сильнейшим в шестой раз в сезоне и 90-й в карьере.

Красные флаги понадобились вновь за 16 кругов до финиша, когда на скорости за 280 км/ч в двойном правом повороте Аррабьята улетел Лэнс Стролл, но на этот раз Льюис удержал первую позицию.

Третье место между стартом и финишем тоже неоднократно переходило из рук в руки. Поначалу на него пробился Шарль Леклер, но надежды на призовой финиш Ferrari в 1000-й гонке Ф1 быстро рассеялись: темп SF1000 не позволял рассчитывать на что-то серьезное. 

Монегаска на трассе опередил Стролл, а того за счет более раннего пит-стопа переиграл Даниэль Риккардо. Казалось, что первый подиум австралийца в Renault станет реальностью, особенно когда он смог даже ненадолго оставить позади Боттаса, но на отрезке после финального рестарта австралийца смог опередить Алекс Элбон, который в итоге впервые поднялся на пьедестал.

 

Риккардо финишировал четвертым, в шестерку также вошли Серхио Перес и Ландо Норрис. 

Даниил Квят добился лучшего в сезоне седьмого результата, счастливо избежав неприятностей с первого до последнего круга.  

Восьмым на трассе финишировал Кими Райкконен – он успел отстать на круг, но благодаря очередной остановке гонки смог вернуться в борьбу, опыграв несколько позиций. Правда, судьи добавили финну пять секунд за пересечение белой линии на въезде в боксы, и гонщик Alfa Romeo пропустил Шарля Леклера.

Другой пилот Ferrari Себастьян Феттель закончил юбилейную гонку Скудерии десятым, не уступив в концовке Джорджу Расселлу из Williams.

Хроника потерь

На входе во второй поворот первого круга не хватило ширины трассы Райкконену, Пьеру Гасли и Ромену Грожану. Столкнувшись, они выбили и Макса Ферстаппена. 

Райкконен и Грожан смогли поехать дальше, но машина Haas получила серьезные повреждения днища, сказавшиеся на скорости.

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Жертвами второй большой аварии стали Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци, Николя Латифи и Кевин Магнуссен. Машины были серьезно разбиты, и все четверо сошли.

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Вскоре команда Renault подтвердила сход Эстебана Окона – он стал единственным, кого подвела техника. Из-за отказа тормозов француз не вышел на последующий рестарт. 

Наконец, на 43-м круге из гонки выбыл Стролл. Его машина была разбита о барьер, а потом еще и загорелась, доставив много проблем пожарным.

 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Муджелло.

Результаты Гран При Тосканы

Поз. Гонщик Команда Мотор Время
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes -
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 4.880
3 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 8.064
4 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 10.417
5 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 15.650
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 18.883
7 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 21.756
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 28.345
9 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 29.770
10 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 29.983
11 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 32.404
12 France Ромен Грожан Haas Ferrari 42.036
  Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes  
  France Эстебан Окон Renault Renault  
  Canada Николя Латифи Williams Mercedes  
  Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari  
  Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari  
  Spain Карлос Сайнс McLaren Renault  
  Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda  
  France Пьер Гасли AlphaTauri Honda  

Видео: Стролл вылетает с трассы на скорости под 300 км/ч

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Автор Александр Кабановский

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