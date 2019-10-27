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Формула 1 / Гран При Мексики / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл в Мексике после тактических ошибок Ferrari

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Хэмилтон выиграл в Мексике после тактических ошибок Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор
27 окт. 2019 г., 20:52

Старт в полном составе с первого ряда не помог Скудерии стать сильнейшей на трассе братьев Родригес – Шарля Леклера сдержала тактика с двумя пит-стопами и заминка на одном из них, Себастьяна Феттеля – слишком поздняя единственная остановка.

Льюис Хэмилтон выиграл десятый Гран При в нынешнем сезоне благодаря верным тактическим действиям Mercedes. Своевременный переход с шин Medium на Hard позволил ему стать сильнейшим, даже несмотря на большие проблемы в первых поворотах.

Британский пилот сошелся в борьбе с Максом Ферстаппеном и был вынужден срезать третий поворот, откатившись на пятое место. После этого он быстро опередил на трассе McLaren Карлоса Сайнса, а всех остальных переиграл без непосредственных обгонов, принеся Mercedes 100-ю победу в Ф1.

 

Первый лидер гонки Шарль Леклер не смог побороться за победу, так как Ferrari запланировала для него две остановки в боксах – и монегаск финишировал только четвертым, показав при этом лучшее время круга. Эта же схема не дала развить успех Алексу Элбону, который после старте вышел на третье место. 

Себастьян Феттель тоже опережал Хэмлтона, но сменил шины на 14 кругов позже лидера сезона. Этого времени британцу вполне хватило, чтобы на свежем комплекте отыграть достаточно. В итоге Феттель закончил гонку вторым, а третьим стал Валттери Боттас.

Финн сохранил шансы на титул чемпиона мира, так как проиграл напарнику только десять очков из 14 возможных.

Макс Ферстаппен после эпизода с Хэмилтоном в дебюте бросился отыгрываться, но пропорол заднее колесо в борьбе с Боттасом и был вынужден провести ранний пит-стоп. В итоге он финишировал шестым, проехав на одном комплекте 66 кругов. 

 

McLaren смотрелась фаворитом в середине пелотона, но неудачно провела гонку: Карлос Сайнс не попал в десятку из-за двух пит-стопов, а Ландо Норрису в боксах не прикрутили колесо, что привело к большой потере времени и решению остановить машину. 

 

В итоге «лучшим из остальных» к восторгу трибун стал Серхио Перес, опередивший Даниэля Риккардо – тот заметно улучшил позицию благодаря очень длинному первому отрезку на шинах Hard.

Даниил Квят завершил дистанцию девятым, но за столкновение с Нико Хюлькенбергом на финальном круге получил штраф и откатился на 11-е место.

Единственным, кроме Норриса, кто не закончил дистанцию, стал Кими Райкконен – финн также остановился по просьбе команды, не претендуя на очки.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Мехико.

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Результаты Гран При Мексики

Позиция Пилот Мотор Время Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:36'48.904  
2 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1:36'50.670 01.766
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 1:36'52.457 03.553
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:36'55.272 06.368
5 Thailand Александр Элбон Honda 1:37'10.303 21.399
6 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1:37'57.711 01'08.807
7 Mexico Серхио Перес Mercedes 1:38'02.723 01'13.819
8 Australia Даниэль Риккардо Renault 1:38'03.828 01'14.924
9 France Пьер Гасли Honda 1 lap  
10 Germany Нико Хюлькенберг Renault 1 lap  
11 Russian Federation Даниил Квят Honda 1 lap  
12 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1 lap  
13 Spain Карлос Сайнс Renault 1 lap  
14 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1 lap  
15 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 2 laps  
16 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 2 laps  
17 France Ромен Грожан Ferrari 2 laps  
18 Poland Роберт Кубица Mercedes 2 laps  
  Finland Кими Райкконен Ferrari    
  United Kingdom Ландо Норрис Renault    
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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