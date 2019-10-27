Хэмилтон выиграл в Мексике после тактических ошибок Ferrari

Льюис Хэмилтон выиграл десятый Гран При в нынешнем сезоне благодаря верным тактическим действиям Mercedes. Своевременный переход с шин Medium на Hard позволил ему стать сильнейшим, даже несмотря на большие проблемы в первых поворотах.

Британский пилот сошелся в борьбе с Максом Ферстаппеном и был вынужден срезать третий поворот, откатившись на пятое место. После этого он быстро опередил на трассе McLaren Карлоса Сайнса, а всех остальных переиграл без непосредственных обгонов, принеся Mercedes 100-ю победу в Ф1.

Первый лидер гонки Шарль Леклер не смог побороться за победу, так как Ferrari запланировала для него две остановки в боксах – и монегаск финишировал только четвертым, показав при этом лучшее время круга. Эта же схема не дала развить успех Алексу Элбону, который после старте вышел на третье место.

Себастьян Феттель тоже опережал Хэмлтона, но сменил шины на 14 кругов позже лидера сезона. Этого времени британцу вполне хватило, чтобы на свежем комплекте отыграть достаточно. В итоге Феттель закончил гонку вторым, а третьим стал Валттери Боттас.

Финн сохранил шансы на титул чемпиона мира, так как проиграл напарнику только десять очков из 14 возможных.

Макс Ферстаппен после эпизода с Хэмилтоном в дебюте бросился отыгрываться, но пропорол заднее колесо в борьбе с Боттасом и был вынужден провести ранний пит-стоп. В итоге он финишировал шестым, проехав на одном комплекте 66 кругов.

McLaren смотрелась фаворитом в середине пелотона, но неудачно провела гонку: Карлос Сайнс не попал в десятку из-за двух пит-стопов, а Ландо Норрису в боксах не прикрутили колесо, что привело к большой потере времени и решению остановить машину.

В итоге «лучшим из остальных» к восторгу трибун стал Серхио Перес, опередивший Даниэля Риккардо – тот заметно улучшил позицию благодаря очень длинному первому отрезку на шинах Hard.

Даниил Квят завершил дистанцию девятым, но за столкновение с Нико Хюлькенбергом на финальном круге получил штраф и откатился на 11-е место.

Единственным, кроме Норриса, кто не закончил дистанцию, стал Кими Райкконен – финн также остановился по просьбе команды, не претендуя на очки.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Мехико.

Результаты Гран При Мексики