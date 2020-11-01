Квят финишировал четвертым в Имоле, выиграл Хэмилтон

На протяжении первых 50 кругов сюжет Гран При Эмилии-Романьи развивался довольно неспешно. Стартовавший с поула Валттери Боттас удержался впереди, но уже на втором круге повредил днище своей машины, проехав по обломках на трассе.

Финн остался первым и без проблем сдерживал Макса Ферстаппена, вышедшего на второе место. В Red Bull решили провести своему пилоту ранний пит-стоп, потому Mercedes пришлось останавливать Боттаса на следующем круге – и Валттери остался впереди голландца.

Гонку после этого возглавил Льюис Хэмилтон, который сразу сказал команде, что хочет подольше остаться на трассе. Он был быстрее двух главных соперников и создал достаточный для пит-стопа отрыв. Лидеру сезона помог режим виртуальной машины безопасности после схода Эстебана Окона – Льюис сменил Medium на Hard, удержав первую позицию.

Боттас заметно отставал от напарника, а затем ошибся в «Ривацце» и пропустил на второе место Ферстаппена. Казалось, на этом порядок в первой тройке определился, но за 13 кругов до финиша на Red Bull Макса взорвалось заднее правое колесо. Судьи выпустили автомобиль безопасности.

Это перевернуло ход гонки, поскольку некоторые пилоты перешли на свежие шины Soft. Именно они позволили Даниилу Квяту провести три обгона за несколько поворотов после рестарта и финишировать четвертым. Замкнувшему тройку Даниэлю Риккардо россиянин уступил менее секунды.

До этого Квят шел в плотной группе, которую возглавлял Риккардо, которого преследовал напарник россиянина по AlphaTauri Пьер Гасли. Однако для француза гонка оказалась очень короткой из-за из-за падения давления в системе охлаждения.

В какой-то момент впереди австралийца из Renault оказался Серхио Перес: тот стартовал на шинах Medium и проехал очень длинный первый отрезок, благодаря которому поднялся на четвертое (а после схода Ферстаппена третье) место.

Мексиканец, как и Квят, поехал в фазе машины безопасности за свежими шинами, однако не смог добиться столь же серьезного прогресса после рестарта. Он остался позади Шарля Леклера на старой резине.

Гонщики McLaren замкнули первую восьмерку, также очки в домашней гонке своей команды заработали оба представителя Alfa Romeo, стартовавшие только 18-м и 20-м.

Red Bull в Имоле осталась с «баранкой» после того, как Алекс Элбон на рестарте потерял управление в борьбе с Пересом и закрутился на трассе.

В сочетании с дублем Mercedes и бонусным очком Хэмилтона за лучший круг это гарантировало штутгартской марке седьмой подряд Кубок конструкторов.

Себастьян Феттель потерял шансы заработать очки из-за заминки в боксах на первом пит-стопе, а Джордж Расселл сам перечеркнул свою гонку, улетел в барьер позади машины безопасности.

Лэнс Стролл был вынужден на первом круге менять сломанное переднее крыло, а затем снес на втором пит-стопе механика Racing Point.

Дополнение: Ромен Грожан финишировал на трассе 12-м, но получил пять секунд штрафа за нарушение пределов трассы, что стоило ему двух позиций.

Другой гонщик Haas Кевин Магнуссен смог продолжить борьбу после столкновения с Феттелем на первом круге, но позже пожаловался по радио, что на каждое переключение передач вверх доставляет ему сильную головную боль. В итоге он прекратил гонку.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Имоле.

Результаты Гран При Эмилии-Романьи