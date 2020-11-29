Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл в Бахрейне после двух пожаров и переворота

Поделились
Комментарии
Хэмилтон выиграл в Бахрейне после двух пожаров и переворота
Автор:
, Ответственный редактор

Пожар разорванной на части машины Ромена Грожана и переворот Лэнса Стролла затмили в воскресенье очередной успех лидера Mercedes

15-ю гонку сезона Ф1 с полным основанием можно разделить на две неравные части. В первую вошла серьезная авария Ромена Грожана на выходе из третьего поворота и переворот Лэнса Стролла вскоре после рестарта – участниками обоих эпизодов стал Даниил Квят.

Из-за жуткой аварии Грожана на первоначальном старте борьбу остановили на час с четвертью, а самого гонщика отправили в госпиталь с ожогами и подозрением на перелом ребер.

Француз сместился в сторону на выходе из третьего поворота, задел AlphaTauri Квята и на скорости 275 км/ч почти под прямым углом врезался в ограждение. Машину разорвало надвое, и просто чудо, что Ромен избежал более серьезных повреждений.

 

Читайте также:

Новый старт дали с решетки, но и на этот раз не обошлось без неприятностей. После контакта с Квятом взлетела в воздух машина Лэнса Стролла. Канадец не пострадал в аварии, произошедшей в девятом повороте, и на этот раз судьи ограничились автомобилем безопасности и классическим рестартом. 

 

Вторая часть гонки – оставшиеся полсотни кругов – вышла куда менее яркой. В какой-то момент даже показалось, что первые пять пилотов закончат дистанцию точно в том порядке, какой занимали на момент второго рестарта. 

Льюис Хэмилтон вновь контролировал ход борьбы от старта до финиша и одержал победу, уже 11-ю в сезоне. Выиграв старт, британец не испытал в дальнейшем серьезных проблем. Макс Ферстаппен из Red Bull был близко, но одинаковая тактика не оставила голландцу шансов переиграть соперника.

В концовке он провел дополнительный пит-стоп, оставшись вторым, и на свежей резине заработал бонусное очко за лучшее время круга. Правда, рекорд Педро де ла Росы от 2005 года вновь остался непревзойденным.

Однако сохранить полный статус-кво не вышло из-за Серхио Переса. Мексиканец, покидающий Racing Point в конце сезона, был близок к тому, чтобы впервые в карьере поднялся на подиум во второй гонке кряду: он с самого начала проскочил с пятого места на третье, после чего никому не отдавал этой позиции.

Но всего за четыре круга до финиша за его машиной потянулся дымок. Перес продолжал движение, но появившиеся языки пламени вынудили его распрощаться с надеждами на призовой финиш.

 

В итоге на подиум во второй раз в карьере поднялся Алекс Элбон. Для Red Bull это первый случай после Гран При Японии 2017 года, когда оба гонщика команды финишировали в тройке. 

Очень сильно в воскресенье выглядела McLaren: после неудачной квалификации оба пилота отыгрывали позиции по ходу всей дистанции. В итоге Ландо Норрис стал четвертым, а Карлос Сайнс и вовсе пробился с 15-го места на пятое. 

 

Из-за схода Переса гонка заканчивалась позади машины безопасности, что сыграло на руку Пьеру Гасли: тот попробовал проехать дистанцию с одним пит-стопом, в конце явно утратил темп, но запрет на обгоны спас AlphaTauri шестое место.

Даниэль Риккардо явно опередил бы француза, развивайся события своим чередом – а так остался седьмым.

Одним из главных неудачников стал в Бахрейне Валттери Боттас. Скверно стартовав, он сразу откатился на четвертое место, а перед вторым рестартом команда сменила финну шины. поставив Hard. Но тактика не сработала, и Валтери финишировал только на восьмой позиции.

Очки в последнее воскресенье ноября заработали Эстебан Окон и Шарль Леклер. Даниил Квят, наказанный за аварию со Строллом десятью секундами штрафа, в итоге закончил борьбу 11-м.

Джордж Расселл в который раз остался за пределами десятки, зато опередил Себастьяна Феттеля: на первых кругах немец постоянно оказывался в неудачном месте в неудачное время и откатился в самый конец, откуда так и не смог толком выбраться.

Кроме Грожана, Стролла и Переса, остальные пилоты добрались до финиша. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Бахрейне.

Читайте также:

Результаты Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв Пит-стопы*
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:34'01.829   3
2 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1:34'03.083 1.254 4
3 Thailand Александр Элбон Honda 1:34'09.834 8.005 3
4 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1:34'13.166 11.337 3
5 Spain Карлос Сайнс Renault 1:34'13.616 11.787 3
6 France Пьер Гасли Honda 1:34'13.771 11.942 2
7 Australia Даниэль Риккардо Renault 1:34'21.197 19.368 3
8 Finland Валттери Боттас Mercedes 1:34'21.509 19.680 4
9 France Эстебан Окон Renault 1:34'24.632 22.803 3
10 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1 lap   3
11 Russian Federation Даниил Квят Honda 1 lap   3
12 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1 lap   3
13 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1 lap   3
14 Canada Николя Латифи Mercedes 1 lap   3
15 Finland Кими Райкконен Ferrari 1 lap   3
16 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1 lap   3
17 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 1 lap   4
18 Mexico Серхио Перес Mercedes     3
  Canada Лэнс Стролл Mercedes     1
  France Ромен Грожан Ferrari      
Полные результаты

*для всех пилотов. кроме Грожана, число пит-стопов в действительности на один меньше, чем указано в таблице

Стролл перевернулся после столкновения с Квятом

Предыдущая новость

Стролл перевернулся после столкновения с Квятом

Следующая новость

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

Контакт Квята и Грожана привел к серьезной аварии с пожаром и пробитым отбойником
Формула 1 Формула 1 / Новость

Контакт Квята и Грожана привел к серьезной аварии с пожаром и пробитым отбойником

Видео: Грожан почти невредимым выходит из пламени
Формула 1 Формула 1 / Новость

Видео: Грожан почти невредимым выходит из пламени

Не теряется ли Шварцман в «толпе» юниоров Ferrari? И не лучше ли ему будет в свободном плавании?
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Не теряется ли Шварцман в «толпе» юниоров Ferrari? И не лучше ли ему будет в свободном плавании?

Шварцман и Мазепин сделали дубль в Бахрейне и обогнали Цуноду в борьбе за третье место в Формуле 2
Формула 2 Формула 2 / Отчет о гонке

Шварцман и Мазепин сделали дубль в Бахрейне и обогнали Цуноду в борьбе за третье место в Формуле 2

Положение в общем зачете Формулы 2 после второй гонки в Бахрейне
Формула 2 Формула 2 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 2 после второй гонки в Бахрейне

Хэмилтон выиграл в Бахрейне после двух пожаров и переворота
Формула 1 Формула 1 / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл в Бахрейне после двух пожаров и переворота

Самое важное:

«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном

Видео: Грожан почти невредимым выходит из пламени
Формула 1 Формула 1 / Новость

Видео: Грожан почти невредимым выходит из пламени

Хэмилтон пожаловался на то, что гонка измотала его физически
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон пожаловался на то, что гонка измотала его физически

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

Самое читаемое

1
Формула 1

«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном

39мин
2
Формула 1

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

3
Формула 1

Контакт Квята и Грожана привел к серьезной аварии с пожаром и пробитым отбойником

4
Формула 1

Видео: Грожан почти невредимым выходит из пламени

44мин
5
Формула 2

Не теряется ли Шварцман в «толпе» юниоров Ferrari? И не лучше ли ему будет в свободном плавании?

10ч

Самое важное:

«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном
Формула 1

«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном

Видео: Грожан почти невредимым выходит из пламени
Формула 1

Видео: Грожан почти невредимым выходит из пламени

Хэмилтон пожаловался на то, что гонка измотала его физически
Формула 1

Хэмилтон пожаловался на то, что гонка измотала его физически

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов
Формула 1

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.