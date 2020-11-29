Хэмилтон выиграл в Бахрейне после двух пожаров и переворота

15-ю гонку сезона Ф1 с полным основанием можно разделить на две неравные части. В первую вошла серьезная авария Ромена Грожана на выходе из третьего поворота и переворот Лэнса Стролла вскоре после рестарта – участниками обоих эпизодов стал Даниил Квят.

Из-за жуткой аварии Грожана на первоначальном старте борьбу остановили на час с четвертью, а самого гонщика отправили в госпиталь с ожогами и подозрением на перелом ребер.

Француз сместился в сторону на выходе из третьего поворота, задел AlphaTauri Квята и на скорости 275 км/ч почти под прямым углом врезался в ограждение. Машину разорвало надвое, и просто чудо, что Ромен избежал более серьезных повреждений.

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Новый старт дали с решетки, но и на этот раз не обошлось без неприятностей. После контакта с Квятом взлетела в воздух машина Лэнса Стролла. Канадец не пострадал в аварии, произошедшей в девятом повороте, и на этот раз судьи ограничились автомобилем безопасности и классическим рестартом.

Вторая часть гонки – оставшиеся полсотни кругов – вышла куда менее яркой. В какой-то момент даже показалось, что первые пять пилотов закончат дистанцию точно в том порядке, какой занимали на момент второго рестарта.

Льюис Хэмилтон вновь контролировал ход борьбы от старта до финиша и одержал победу, уже 11-ю в сезоне. Выиграв старт, британец не испытал в дальнейшем серьезных проблем. Макс Ферстаппен из Red Bull был близко, но одинаковая тактика не оставила голландцу шансов переиграть соперника.

В концовке он провел дополнительный пит-стоп, оставшись вторым, и на свежей резине заработал бонусное очко за лучшее время круга. Правда, рекорд Педро де ла Росы от 2005 года вновь остался непревзойденным.

Однако сохранить полный статус-кво не вышло из-за Серхио Переса. Мексиканец, покидающий Racing Point в конце сезона, был близок к тому, чтобы впервые в карьере поднялся на подиум во второй гонке кряду: он с самого начала проскочил с пятого места на третье, после чего никому не отдавал этой позиции.

Но всего за четыре круга до финиша за его машиной потянулся дымок. Перес продолжал движение, но появившиеся языки пламени вынудили его распрощаться с надеждами на призовой финиш.

В итоге на подиум во второй раз в карьере поднялся Алекс Элбон. Для Red Bull это первый случай после Гран При Японии 2017 года, когда оба гонщика команды финишировали в тройке.

Очень сильно в воскресенье выглядела McLaren: после неудачной квалификации оба пилота отыгрывали позиции по ходу всей дистанции. В итоге Ландо Норрис стал четвертым, а Карлос Сайнс и вовсе пробился с 15-го места на пятое.

Из-за схода Переса гонка заканчивалась позади машины безопасности, что сыграло на руку Пьеру Гасли: тот попробовал проехать дистанцию с одним пит-стопом, в конце явно утратил темп, но запрет на обгоны спас AlphaTauri шестое место.

Даниэль Риккардо явно опередил бы француза, развивайся события своим чередом – а так остался седьмым.

Одним из главных неудачников стал в Бахрейне Валттери Боттас. Скверно стартовав, он сразу откатился на четвертое место, а перед вторым рестартом команда сменила финну шины. поставив Hard. Но тактика не сработала, и Валтери финишировал только на восьмой позиции.

Очки в последнее воскресенье ноября заработали Эстебан Окон и Шарль Леклер. Даниил Квят, наказанный за аварию со Строллом десятью секундами штрафа, в итоге закончил борьбу 11-м.

Джордж Расселл в который раз остался за пределами десятки, зато опередил Себастьяна Феттеля: на первых кругах немец постоянно оказывался в неудачном месте в неудачное время и откатился в самый конец, откуда так и не смог толком выбраться.

Кроме Грожана, Стролла и Переса, остальные пилоты добрались до финиша.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Бахрейне.

Результаты Гран При Бахрейна

*для всех пилотов. кроме Грожана, число пит-стопов в действительности на один меньше, чем указано в таблице