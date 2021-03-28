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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл у Ферстаппена дуэль за победу в Гран При Бахрейна

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, Ответственный редактор

Первая гонка нового сезона Ф1 осталась за действующими чемпионами мира – Льюис Хэмилтон и Mercedes переиграли Макса Ферстаппена и Red Bull

Хэмилтон выиграл у Ферстаппена дуэль за победу в Гран При Бахрейна

После квалификации, закончившейся в пользу лидера «Красных быков», многие считали именно его фаворитом гонки. Но воскресенье показало, что Mercedes и семикратного чемпиона мира рано списали со счетов. 

Ферстаппен выиграл старт и понемногу отрывался от Хэмилтона, когда на 14-м круге британец свернул в боксы для первого пит-стопа. Получив свежий комплект жестких шин Hard, Льюис взял такой темп, что отыгрывал у главного соперника по секунде и даже больше на круге. 

В Red Bull предпочли оставить своего гонщика на трассе еще на пять кругов, и когда тот в свою очередь сменил шины, получив более мягкие Medium, то оказался в 6,5 секундах позади Хэмилтона. 

Голландцу удалось сократить отставание, но на 29-м круге Льюис вторично направился на пит-лейн, вновь получив Hard. На этот раз в Red Bull ждали до 40-го круга – Максу тоже поставили самые жесткие слики, после чего он начал догонять Льюиса. 

С восьми секунд разрыв между парой лидеров сократился до полутора за шесть кругов до клетчатого флага – в концовке гонщик Red Bull явно был быстрее. Хэмилтон, вдобавок, ошибся в десятом повороте, выехав с асфальта, что позволило его оппоненту использовать DRS.

На 53-м круге Макс обогнал соперника в четвертом повороте, но выехал за пределы трассы – и потому вернул позицию.

 

После этого разрыв в паре лидеров чуть вырос, и у Макса больше не было реальной возможности для атаки – он остался вторым, проиграв на финише семь десятых. 

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Валттери Боттас выбыл из борьбы за победу из-за заминки с правым передним колесом на втором пит-стопе. Финн потерял в боксах около восьми секунд, после чего завершил гонку третьим. Лишний пит-стоп позволил финну на свежей резине получить бонус за лучшее время круга.

Следом финишировали Ландо Норрис  из McLaren и Серхио Перес. Для мексиканца дебютная гонка в Red Bull началась с технических проблем на прогревочном круге и старта из боксов, но он смог пробиться на пятое место.

Сильнейшим гонщиком Ferrari в Сахире стал Шарль Леклер. После старта он недолго даже шел третьим, а в итоге закончил гонку шестым. 

Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс начали выступления за свои новые команды с седьмого и восьмого места соответственно, а дебютант Юки Цунода финишировал девятым. Японец стал 65-м гонщиком в истории Ф1, заработавшим очки в дебюте. Десятку замкнул Лэнс Стролл из Aston Martin.

Для россиянина Никиты Мазепина дебютная гонка в Формуле 1 продлилась только до третьего поворота, где москвич ошибся и разбил машину. 

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Также финишировать не смог Фернандо Алонсо, которого подвели тормоза, а Николя Латифи в самом конце сошел из-за проблем с турбиной.

Еще одним неудачником воскресенья можно назвать Пьера Гасли: после отличной квалификации тот уже в самом начале гонки налетел сзади на машину Риккардо, повредил переднее крыло и откатился далеко назад. 

 

Дебют Себастьяна Феттеля в Aston Martin вышел невыразительным. Немец, стартовавший последним, смог проехать гонку с одним пит-стопом, но из-за этого его темп оказался очень низким. Вдобавок, четырехкратный чемпион мира не смог избежать столкновения с Эстебаном Оконом, за которое получил штраф от судей. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Бахрейне.

Результаты Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:32'03.897   2
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1:32'04.642 0.745 2
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1:32'41.280 37.383 3
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:32'50.363 46.466 2
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1:32'55.944 52.047 3
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:33'02.987 59.090 2
7 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:33'09.901 1'06.004 2
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:33'10.997 1'07.100 2
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1:33'29.589 1'25.692 2
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:33'30.610 1'26.713 2
11 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1:33'32.761 1'28.864 2
12 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1:32'09.295 1 Lap 2
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:32'19.995 1 Lap 2
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1:32'21.854 1 Lap 2
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:32'42.439 1 Lap 1
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1:33'20.704 1 Lap 2
17 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1:27'41.866 4 Laps 4
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1:27'10.489 5 Laps 3
  Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 55'21.634 24 Laps 3
  Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari      
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Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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