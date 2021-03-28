Хэмилтон выиграл у Ферстаппена дуэль за победу в Гран При Бахрейна
Первая гонка нового сезона Ф1 осталась за действующими чемпионами мира – Льюис Хэмилтон и Mercedes переиграли Макса Ферстаппена и Red Bull
После квалификации, закончившейся в пользу лидера «Красных быков», многие считали именно его фаворитом гонки. Но воскресенье показало, что Mercedes и семикратного чемпиона мира рано списали со счетов.
Ферстаппен выиграл старт и понемногу отрывался от Хэмилтона, когда на 14-м круге британец свернул в боксы для первого пит-стопа. Получив свежий комплект жестких шин Hard, Льюис взял такой темп, что отыгрывал у главного соперника по секунде и даже больше на круге.
В Red Bull предпочли оставить своего гонщика на трассе еще на пять кругов, и когда тот в свою очередь сменил шины, получив более мягкие Medium, то оказался в 6,5 секундах позади Хэмилтона.
Голландцу удалось сократить отставание, но на 29-м круге Льюис вторично направился на пит-лейн, вновь получив Hard. На этот раз в Red Bull ждали до 40-го круга – Максу тоже поставили самые жесткие слики, после чего он начал догонять Льюиса.
С восьми секунд разрыв между парой лидеров сократился до полутора за шесть кругов до клетчатого флага – в концовке гонщик Red Bull явно был быстрее. Хэмилтон, вдобавок, ошибся в десятом повороте, выехав с асфальта, что позволило его оппоненту использовать DRS.
На 53-м круге Макс обогнал соперника в четвертом повороте, но выехал за пределы трассы – и потому вернул позицию.
После этого разрыв в паре лидеров чуть вырос, и у Макса больше не было реальной возможности для атаки – он остался вторым, проиграв на финише семь десятых.
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Валттери Боттас выбыл из борьбы за победу из-за заминки с правым передним колесом на втором пит-стопе. Финн потерял в боксах около восьми секунд, после чего завершил гонку третьим. Лишний пит-стоп позволил финну на свежей резине получить бонус за лучшее время круга.
Следом финишировали Ландо Норрис из McLaren и Серхио Перес. Для мексиканца дебютная гонка в Red Bull началась с технических проблем на прогревочном круге и старта из боксов, но он смог пробиться на пятое место.
Сильнейшим гонщиком Ferrari в Сахире стал Шарль Леклер. После старта он недолго даже шел третьим, а в итоге закончил гонку шестым.
Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс начали выступления за свои новые команды с седьмого и восьмого места соответственно, а дебютант Юки Цунода финишировал девятым. Японец стал 65-м гонщиком в истории Ф1, заработавшим очки в дебюте. Десятку замкнул Лэнс Стролл из Aston Martin.
Для россиянина Никиты Мазепина дебютная гонка в Формуле 1 продлилась только до третьего поворота, где москвич ошибся и разбил машину.
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Также финишировать не смог Фернандо Алонсо, которого подвели тормоза, а Николя Латифи в самом конце сошел из-за проблем с турбиной.
Еще одним неудачником воскресенья можно назвать Пьера Гасли: после отличной квалификации тот уже в самом начале гонки налетел сзади на машину Риккардо, повредил переднее крыло и откатился далеко назад.
Дебют Себастьяна Феттеля в Aston Martin вышел невыразительным. Немец, стартовавший последним, смог проехать гонку с одним пит-стопом, но из-за этого его темп оказался очень низким. Вдобавок, четырехкратный чемпион мира не смог избежать столкновения с Эстебаном Оконом, за которое получил штраф от судей.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Бахрейне.
Результаты Гран При Бахрейна
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:32'03.897
|2
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1:32'04.642
|0.745
|2
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1:32'41.280
|37.383
|3
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:32'50.363
|46.466
|2
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1:32'55.944
|52.047
|3
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:33'02.987
|59.090
|2
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1:33'09.901
|1'06.004
|2
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:33'10.997
|1'07.100
|2
|9
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1:33'29.589
|1'25.692
|2
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1:33'30.610
|1'26.713
|2
|11
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:33'32.761
|1'28.864
|2
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:32'09.295
|1 Lap
|2
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:32'19.995
|1 Lap
|2
|14
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1:32'21.854
|1 Lap
|2
|15
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1:32'42.439
|1 Lap
|1
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1:33'20.704
|1 Lap
|2
|17
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1:27'41.866
|4 Laps
|4
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1:27'10.489
|5 Laps
|3
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|55'21.634
|24 Laps
|3
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Александр Кабановский