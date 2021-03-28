После квалификации, закончившейся в пользу лидера «Красных быков», многие считали именно его фаворитом гонки. Но воскресенье показало, что Mercedes и семикратного чемпиона мира рано списали со счетов.

Ферстаппен выиграл старт и понемногу отрывался от Хэмилтона, когда на 14-м круге британец свернул в боксы для первого пит-стопа. Получив свежий комплект жестких шин Hard, Льюис взял такой темп, что отыгрывал у главного соперника по секунде и даже больше на круге.

В Red Bull предпочли оставить своего гонщика на трассе еще на пять кругов, и когда тот в свою очередь сменил шины, получив более мягкие Medium, то оказался в 6,5 секундах позади Хэмилтона.

Голландцу удалось сократить отставание, но на 29-м круге Льюис вторично направился на пит-лейн, вновь получив Hard. На этот раз в Red Bull ждали до 40-го круга – Максу тоже поставили самые жесткие слики, после чего он начал догонять Льюиса.

С восьми секунд разрыв между парой лидеров сократился до полутора за шесть кругов до клетчатого флага – в концовке гонщик Red Bull явно был быстрее. Хэмилтон, вдобавок, ошибся в десятом повороте, выехав с асфальта, что позволило его оппоненту использовать DRS.

На 53-м круге Макс обогнал соперника в четвертом повороте, но выехал за пределы трассы – и потому вернул позицию.

После этого разрыв в паре лидеров чуть вырос, и у Макса больше не было реальной возможности для атаки – он остался вторым, проиграв на финише семь десятых.

Валттери Боттас выбыл из борьбы за победу из-за заминки с правым передним колесом на втором пит-стопе. Финн потерял в боксах около восьми секунд, после чего завершил гонку третьим. Лишний пит-стоп позволил финну на свежей резине получить бонус за лучшее время круга.

Следом финишировали Ландо Норрис из McLaren и Серхио Перес. Для мексиканца дебютная гонка в Red Bull началась с технических проблем на прогревочном круге и старта из боксов, но он смог пробиться на пятое место.

Сильнейшим гонщиком Ferrari в Сахире стал Шарль Леклер. После старта он недолго даже шел третьим, а в итоге закончил гонку шестым.

Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс начали выступления за свои новые команды с седьмого и восьмого места соответственно, а дебютант Юки Цунода финишировал девятым. Японец стал 65-м гонщиком в истории Ф1, заработавшим очки в дебюте. Десятку замкнул Лэнс Стролл из Aston Martin.

Для россиянина Никиты Мазепина дебютная гонка в Формуле 1 продлилась только до третьего поворота, где москвич ошибся и разбил машину.

Также финишировать не смог Фернандо Алонсо, которого подвели тормоза, а Николя Латифи в самом конце сошел из-за проблем с турбиной.

Еще одним неудачником воскресенья можно назвать Пьера Гасли: после отличной квалификации тот уже в самом начале гонки налетел сзади на машину Риккардо, повредил переднее крыло и откатился далеко назад.

Дебют Себастьяна Феттеля в Aston Martin вышел невыразительным. Немец, стартовавший последним, смог проехать гонку с одним пит-стопом, но из-за этого его темп оказался очень низким. Вдобавок, четырехкратный чемпион мира не смог избежать столкновения с Эстебаном Оконом, за которое получил штраф от судей.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Бахрейне.

Результаты Гран При Бахрейна