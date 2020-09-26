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Формула 1 / Гран При России / Отчет о тренировке

Хэмилтон выиграл у Боттаса 0,8 с на третьей тренировке в Сочи

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Хэмилтон выиграл у Боттаса 0,8 с на третьей тренировке в Сочи
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, Главный редактор

Время Даниила Квята вошло в десятку лучших, при этом россиянин смог опередить напарника (пусть и всего на несколько сотых)

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на третьей тренировке Гран При России. Британец больше чем на семь десятых опередил своего напарника Валттери Боттаса и больше чем на восемь десятых – Карлоса Сайнса, показавшего третье время.

На протяжении большей части тренировки на первой строчке находился Боттас – а время Хэмилтона было только третьим. Однако примерно за 10 минут до окончания сессии лидер чемпионата мира сбросил со своего времени почти секунду. Результат Хэмилтона стал лучшим временем уик-энда – но он примерно на полсекунды хуже, чем время Шарля Леклера в субботней тренировке прошлогоднего Гран При России.

Практически все пилоты показали свои лучшие времена на мягких шинах. Гонщики Mercedes, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas, Williams, а также Макс Ферстаппен по ходу тренировки ездили исключительно на составе Soft, в то время как пилоты Ferrari, McLaren, Renault, Racing Point и Алекс Элбон в первой половине сессии использовали и покрышки Medium.

Даниил Квят показал 9-е время, на полторы секунды отстав от лидера и на несколько сотых опередив своего напарника Пьера Гасли. Француз стал участником самого заметного инцидента по ходу тренировки – примерно на экваторе сессии машина Гасли ушла в занос при прохождении 15-го поворота. В этой точке трассы отбойники находятся сравнительно недалеко от траектории – но до контакта с ними дело не дошло, и болид AlphaTauri не получил повреждений.

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Результаты тренировки

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 16 1'33.279    
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 19 1'34.055 0.776 0.776
3 Spain Карлос Сайнс McLaren 17 1'34.096 0.817 0.041
4 France Эстебан Окон Renault 13 1'34.239 0.960 0.143
5 Mexico Серхио Перес Racing Point 14 1'34.252 0.973 0.013
6 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 11 1'34.306 1.027 0.054
7 Germany Себастьян Феттель Ferrari 14 1'34.594 1.315 0.288
8 Canada Лэнс Стролл Racing Point 13 1'34.732 1.453 0.138
9 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 14 1'34.768 1.489 0.036
10 Australia Даниэль Риккардо Renault 12 1'34.787 1.508 0.019
11 France Пьер Гасли AlphaTauri 12 1'34.792 1.513 0.005
12 Monaco Шарль Леклер Ferrari 14 1'34.806 1.527 0.014
13 United Kingdom Джордж Расселл Williams 16 1'34.979 1.700 0.173
14 France Ромен Грожан Haas 14 1'35.257 1.978 0.278
15 Canada Николя Латифи Williams 14 1'35.292 2.013 0.035
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas 14 1'35.451 2.172 0.159
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 15 1'35.590 2.311 0.139
18 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 15 1'35.599 2.320 0.009
19 Thailand Александр Элбон Red Bull 14 1'35.603 2.324 0.004
20 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 17 1'35.981 2.702 0.378
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Автор Кирилл Качнов

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