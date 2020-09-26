Хэмилтон выиграл у Боттаса 0,8 с на третьей тренировке в Сочи
Время Даниила Квята вошло в десятку лучших, при этом россиянин смог опередить напарника (пусть и всего на несколько сотых)
Льюис Хэмилтон показал лучшее время на третьей тренировке Гран При России. Британец больше чем на семь десятых опередил своего напарника Валттери Боттаса и больше чем на восемь десятых – Карлоса Сайнса, показавшего третье время.
На протяжении большей части тренировки на первой строчке находился Боттас – а время Хэмилтона было только третьим. Однако примерно за 10 минут до окончания сессии лидер чемпионата мира сбросил со своего времени почти секунду. Результат Хэмилтона стал лучшим временем уик-энда – но он примерно на полсекунды хуже, чем время Шарля Леклера в субботней тренировке прошлогоднего Гран При России.
Практически все пилоты показали свои лучшие времена на мягких шинах. Гонщики Mercedes, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas, Williams, а также Макс Ферстаппен по ходу тренировки ездили исключительно на составе Soft, в то время как пилоты Ferrari, McLaren, Renault, Racing Point и Алекс Элбон в первой половине сессии использовали и покрышки Medium.
Даниил Квят показал 9-е время, на полторы секунды отстав от лидера и на несколько сотых опередив своего напарника Пьера Гасли. Француз стал участником самого заметного инцидента по ходу тренировки – примерно на экваторе сессии машина Гасли ушла в занос при прохождении 15-го поворота. В этой точке трассы отбойники находятся сравнительно недалеко от траектории – но до контакта с ними дело не дошло, и болид AlphaTauri не получил повреждений.
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Результаты тренировки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|16
|1'33.279
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|19
|1'34.055
|0.776
|0.776
|3
|Карлос Сайнс
|McLaren
|17
|1'34.096
|0.817
|0.041
|4
|Эстебан Окон
|Renault
|13
|1'34.239
|0.960
|0.143
|5
|Серхио Перес
|Racing Point
|14
|1'34.252
|0.973
|0.013
|6
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|11
|1'34.306
|1.027
|0.054
|7
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|14
|1'34.594
|1.315
|0.288
|8
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|13
|1'34.732
|1.453
|0.138
|9
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|14
|1'34.768
|1.489
|0.036
|10
|Даниэль Риккардо
|Renault
|12
|1'34.787
|1.508
|0.019
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|12
|1'34.792
|1.513
|0.005
|12
|Шарль Леклер
|Ferrari
|14
|1'34.806
|1.527
|0.014
|13
|Джордж Расселл
|Williams
|16
|1'34.979
|1.700
|0.173
|14
|Ромен Грожан
|Haas
|14
|1'35.257
|1.978
|0.278
|15
|Николя Латифи
|Williams
|14
|1'35.292
|2.013
|0.035
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|14
|1'35.451
|2.172
|0.159
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|15
|1'35.590
|2.311
|0.139
|18
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|15
|1'35.599
|2.320
|0.009
|19
|Александр Элбон
|Red Bull
|14
|1'35.603
|2.324
|0.004
|20
|Ландо Норрис
|McLaren
|17
|1'35.981
|2.702
|0.378
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Автор
|Кирилл Качнов