Хэмилтон выиграл у Боттаса 0,8 с на третьей тренировке в Сочи

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на третьей тренировке Гран При России. Британец больше чем на семь десятых опередил своего напарника Валттери Боттаса и больше чем на восемь десятых – Карлоса Сайнса, показавшего третье время.

На протяжении большей части тренировки на первой строчке находился Боттас – а время Хэмилтона было только третьим. Однако примерно за 10 минут до окончания сессии лидер чемпионата мира сбросил со своего времени почти секунду. Результат Хэмилтона стал лучшим временем уик-энда – но он примерно на полсекунды хуже, чем время Шарля Леклера в субботней тренировке прошлогоднего Гран При России.

Практически все пилоты показали свои лучшие времена на мягких шинах. Гонщики Mercedes, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas, Williams, а также Макс Ферстаппен по ходу тренировки ездили исключительно на составе Soft, в то время как пилоты Ferrari, McLaren, Renault, Racing Point и Алекс Элбон в первой половине сессии использовали и покрышки Medium.

Даниил Квят показал 9-е время, на полторы секунды отстав от лидера и на несколько сотых опередив своего напарника Пьера Гасли. Француз стал участником самого заметного инцидента по ходу тренировки – примерно на экваторе сессии машина Гасли ушла в занос при прохождении 15-го поворота. В этой точке трассы отбойники находятся сравнительно недалеко от траектории – но до контакта с ними дело не дошло, и болид AlphaTauri не получил повреждений.

Результаты тренировки