Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула
Лидер нынешнего сезона Ф1 стал сильнейшим в квалификации на «Стамбул-парке», но штраф отбросит его на 11-ю позицию решетки
Уже в первый день Гран При Турции стало известно, что Льюис Хэмилтон не сможет стартовать в гонке с поула из-за штрафа за установку четвертого по счету мотора.
Однако британец показал лучшее время во всех трех сегментах квалификации и опередил своего партнера по Mercedes Валттери Боттаса и главного соперника в чемпионате – Макса Ферстаппена из Red Bull.
Перед стартом сессии синоптики обещали скорое начало дождя, но в итоге весь час пилоты провели на сликах, хотя асфальт оставался сырым, что привело к множеству ошибок.
Хэмилтон проигрывал Боттасу 0,022 секунды после первой попытки в финале, но в концовке улучшил свое время на две с лишним десятых и стал сильнейшим с результатом 1:22.868. Сам финн тоже прибавил и даже опережал график напарника по ходу круга, но остался вторым – и будет во второй раз в сезоне после Португалии стартовать с поула.
Ферстаппен отстал на три десятых, опередив Шарля Леклера (Ferrari) и Пьера Гасли (AlphaTauri). Отличный круг Фернандо Алонсо принес ветерану из Alpine шестой результат.
Серхио Перес, который едва не остался в зоне безопасности после ошибки во втором сегменте (на фото ниже), не смог прибавить под клетчатым флагом и остался седьмым, хотя до этого занимал пятое место.
Обладатель сочинского поула Ландо Норрис показал восьмое время, опередив Лэнса Стролла и Юки Цуноду.
При этом из гонщиков первой десятки только Цунода будет стартовать в гонке на более мягких шинах Soft – если, конечно, погода будет сухой. У остальных будет Medium.
Джордж Расселл не попал в десятку сильнейших из-за ошибки в финальном повороте решающего круга, на этой же стадии из борьбы выбыли Себастьян Феттель, Эстебан Окон и во второй раз в сезоне забравшийся так высоко Мик Шумахер.
Карлос Сайнс, который будет стартовать последним из-за замены силовой установки, вышел во второй сегмент, где выехал на трассу лишь для того, чтобы разогнать в слип-стриме своего напарника Леклера и помочь ему попасть в финал.
Российскому пилоту Никите Мазепину субботняя сессия принесла несколько ошибок и 20-е время в протоколе. По сути гонщик Haas не смог провести ни одной полноценной быстрой попытки, отстав от соперников на несколько секунд.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Стамбуле.
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Результаты квалификации Гран При Турции
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'22.868
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'22.998
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'23.196
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'23.265
|5
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'23.326
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'23.477
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'23.706
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'23.954
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'24.305
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1'24.368
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'24.795
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'24.842
|13
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'25.007
|14
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'25.200
|15
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|16
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'25.881
|17
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'26.086
|18
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'26.430
|19
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'27.525
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'28.449
|Полные результаты
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