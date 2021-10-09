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Формула 1 / Гран При Турции Отчет о квалификации

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

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, Ответственный редактор

Лидер нынешнего сезона Ф1 стал сильнейшим в квалификации на «Стамбул-парке», но штраф отбросит его на 11-ю позицию решетки

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

Уже в первый день Гран При Турции стало известно, что Льюис Хэмилтон не сможет стартовать в гонке с поула из-за штрафа за установку четвертого по счету мотора. 

Однако британец показал лучшее время во всех трех сегментах квалификации и опередил своего партнера по Mercedes Валттери Боттаса и главного соперника в чемпионате – Макса Ферстаппена из Red Bull. 

Перед стартом сессии синоптики обещали скорое начало дождя, но в итоге весь час пилоты провели на сликах, хотя асфальт оставался сырым, что привело к множеству ошибок. 

 

Хэмилтон проигрывал Боттасу 0,022 секунды после первой попытки в финале, но в концовке улучшил свое время на две с лишним десятых и стал сильнейшим с результатом 1:22.868. Сам финн тоже прибавил и даже опережал график напарника по ходу круга, но остался вторым – и будет во второй раз в сезоне после Португалии стартовать с поула.

Ферстаппен отстал на три десятых, опередив Шарля Леклера (Ferrari) и Пьера Гасли (AlphaTauri). Отличный круг Фернандо Алонсо принес ветерану из Alpine шестой результат.

Серхио Перес, который едва не остался в зоне безопасности после ошибки во втором сегменте (на фото ниже), не смог прибавить под клетчатым флагом и остался седьмым, хотя до этого занимал пятое место.

 

Обладатель сочинского поула Ландо Норрис показал восьмое время, опередив Лэнса Стролла и Юки Цуноду.

При этом из гонщиков первой десятки только Цунода будет стартовать в гонке на более мягких шинах Soft – если, конечно, погода будет сухой. У остальных будет Medium.

Джордж Расселл не попал в десятку сильнейших из-за ошибки в финальном повороте решающего круга, на этой же стадии из борьбы выбыли Себастьян Феттель, Эстебан Окон и во второй раз в сезоне забравшийся так высоко Мик Шумахер.

Карлос Сайнс, который будет стартовать последним из-за замены силовой установки, вышел во второй сегмент, где выехал на трассу лишь для того, чтобы разогнать в слип-стриме своего напарника Леклера и помочь ему попасть в финал.

Российскому пилоту Никите Мазепину субботняя сессия принесла несколько ошибок и 20-е время в протоколе. По сути гонщик Haas не смог провести ни одной полноценной быстрой попытки, отстав от соперников на несколько секунд.  

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Стамбуле.

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Результаты квалификации Гран При Турции

Позиция Гонщик Команда Мотор Время
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'22.868
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'22.998
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'23.196
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'23.265
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'23.326
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'23.477
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'23.706
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'23.954
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'24.305
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'24.368
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'24.795
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'24.842
13 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'25.007
14 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'25.200
15 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari  
16 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'25.881
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'26.086
18 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'26.430
19 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'27.525
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'28.449
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