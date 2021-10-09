Уже в первый день Гран При Турции стало известно, что Льюис Хэмилтон не сможет стартовать в гонке с поула из-за штрафа за установку четвертого по счету мотора.

Однако британец показал лучшее время во всех трех сегментах квалификации и опередил своего партнера по Mercedes Валттери Боттаса и главного соперника в чемпионате – Макса Ферстаппена из Red Bull.

Перед стартом сессии синоптики обещали скорое начало дождя, но в итоге весь час пилоты провели на сликах, хотя асфальт оставался сырым, что привело к множеству ошибок.

Хэмилтон проигрывал Боттасу 0,022 секунды после первой попытки в финале, но в концовке улучшил свое время на две с лишним десятых и стал сильнейшим с результатом 1:22.868. Сам финн тоже прибавил и даже опережал график напарника по ходу круга, но остался вторым – и будет во второй раз в сезоне после Португалии стартовать с поула.

Ферстаппен отстал на три десятых, опередив Шарля Леклера (Ferrari) и Пьера Гасли (AlphaTauri). Отличный круг Фернандо Алонсо принес ветерану из Alpine шестой результат.

Серхио Перес, который едва не остался в зоне безопасности после ошибки во втором сегменте (на фото ниже), не смог прибавить под клетчатым флагом и остался седьмым, хотя до этого занимал пятое место.

Обладатель сочинского поула Ландо Норрис показал восьмое время, опередив Лэнса Стролла и Юки Цуноду.

При этом из гонщиков первой десятки только Цунода будет стартовать в гонке на более мягких шинах Soft – если, конечно, погода будет сухой. У остальных будет Medium.

Джордж Расселл не попал в десятку сильнейших из-за ошибки в финальном повороте решающего круга, на этой же стадии из борьбы выбыли Себастьян Феттель, Эстебан Окон и во второй раз в сезоне забравшийся так высоко Мик Шумахер.

Карлос Сайнс, который будет стартовать последним из-за замены силовой установки, вышел во второй сегмент, где выехал на трассу лишь для того, чтобы разогнать в слип-стриме своего напарника Леклера и помочь ему попасть в финал.

Российскому пилоту Никите Мазепину субботняя сессия принесла несколько ошибок и 20-е время в протоколе. По сути гонщик Haas не смог провести ни одной полноценной быстрой попытки, отстав от соперников на несколько секунд.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Стамбуле.

Результаты квалификации Гран При Турции