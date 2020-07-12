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Формула 1 / Гран При Штирии / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой

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Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой
Автор:
, шеф-редактор
12 июл. 2020 г., 14:36

Действующий чемпион мира одержал победу на втором этапе сезона

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон финишировал первым на Гран При Штирии. Пилот Mercedes AMG стартовал с поул-позиции и в доминирующем стиле провел всю гонку. Эта победа стала для британца 85-й в карьере. Следом за ним финишировал Валттери Боттас.

Третье место занял Макс Ферстаппен на Red Bull. Голландец почти всю гонку провел на второй позиции, но незадолго до финиша его догнал и опередил Боттас. После маневра со стороны финна Ферстаппен заехал на пит-стоп за свежим комплектом шин, чтобы поставить на нем лучшее время круга.

Лидером общего зачета остался Боттас: благодаря победе на первом этапе Валттери имеет на счету 43 очка. Триумф Хэмилтона вывел британца на вторую строчку в генеральной классификации.

Одним из главных героев Гран При Штирии стал Серхио Перес. При старте с 17-го места пилот Racing Point с самого начала стал прорываться: мексиканец совершил множество обгонов и в итоге финишировал шестым. Партнер Переса по команде Racing Point Лэнс Стролл занял седьмое место.

Перес успел прорваться до пятой позиции, но при атаке на Алекса Элбона повредил переднее антикрыло. После этого темп мексиканца упал: в последнем повороте последнего круга Серхио пропустил Ландо Норриса на McLaren. Стролл тоже попробовал обогнать партнера по команде: напарники пересекли финишную черту бок о бок. Их разделили 66 тысячных секунды. Чуть позади них финишировал Даниэль Риккардо.

Норрис провел значительную часть гонки на подступах к первой десятке. Только в самом конце Ландо начал одного за другим опережать соперников. Британцу помогла ожесточенная борьба между Строллом и Риккардо, в ходе которой Лэнс выдавил Дэна за пределы трассы. Пилот McLaren воспользовался инцидентом, чтобы пройти Риккардо, а затем обогнал и Стролла. Даниил Квят финишировал десятым и набрал одно очко.

Оба гонщика Ferrari выбыли из борьбы после столкновения на первом круге. На торможении в третьем повороте Шарль Леклер наехал на высокий поребрик: автомобиль монегаска подбросило и принесло прямо в машину Себастьяна Феттеля. Своим задним левым колесом Леклер снес напарнику заднее антикрыло. Вот как выглядело столкновение с камеры на машине Кими Райкконена:

 

На том же круге Себастьян заехал в боксы и прекратил борьбу. Шарль провел пит-стоп и какое-то время пытался продолжать гонку, но вскоре понял, что болид получил сильные повреждения и тоже свернул на пит-лейн.

Motorsport.com вел текстовую онлайн-трансляцию гонки на «Ред Булл Ринге».

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч Очки
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон 71 1:22'50.683       25
2 Finland Валттери Боттас 71 1:23'04.402 13.719 13.719   18
3 Netherlands Макс Ферстаппен 71 1:23'24.381 33.698 19.979   15
4 Thailand Александр Элбон 71 1:23'35.083 44.400 10.702   12
5 United Kingdom Ландо Норрис 71 1:23'52.153 1'01.470 17.070   10
6 Mexico Серхио Перес 71 1:23'53.070 1'02.387 0.917   8
7 Canada Лэнс Стролл 71 1:23'53.136 1'02.453 0.066   6
8 Australia Даниэль Риккардо 71 1:23'53.274 1'02.591 0.138   4
9 Spain Карлос Сайнс 70 1 lap       3
10 Russian Federation Даниил Квят 70 1 lap       1
11 Finland Кими Райкконен 70 1 lap        
12 Denmark Кевин Магнуссен 70 1 lap        
13 France Ромен Грожан 70 1 lap        
14 Italy Антонио Джовинацци 70 1 lap        
15 France Пьер Гасли 70 1 lap        
16 United Kingdom Джордж Расселл 69 2 laps        
17 Canada Николя Латифи 69 2 laps        
  France Эстебан Окон 25          
  Monaco Шарль Леклер 4          
  Germany Себастьян Феттель 1          
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Антон Погорельский

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