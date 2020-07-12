Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон финишировал первым на Гран При Штирии. Пилот Mercedes AMG стартовал с поул-позиции и в доминирующем стиле провел всю гонку. Эта победа стала для британца 85-й в карьере. Следом за ним финишировал Валттери Боттас.

Третье место занял Макс Ферстаппен на Red Bull. Голландец почти всю гонку провел на второй позиции, но незадолго до финиша его догнал и опередил Боттас. После маневра со стороны финна Ферстаппен заехал на пит-стоп за свежим комплектом шин, чтобы поставить на нем лучшее время круга.

Лидером общего зачета остался Боттас: благодаря победе на первом этапе Валттери имеет на счету 43 очка. Триумф Хэмилтона вывел британца на вторую строчку в генеральной классификации.

Одним из главных героев Гран При Штирии стал Серхио Перес. При старте с 17-го места пилот Racing Point с самого начала стал прорываться: мексиканец совершил множество обгонов и в итоге финишировал шестым. Партнер Переса по команде Racing Point Лэнс Стролл занял седьмое место.

Перес успел прорваться до пятой позиции, но при атаке на Алекса Элбона повредил переднее антикрыло. После этого темп мексиканца упал: в последнем повороте последнего круга Серхио пропустил Ландо Норриса на McLaren. Стролл тоже попробовал обогнать партнера по команде: напарники пересекли финишную черту бок о бок. Их разделили 66 тысячных секунды. Чуть позади них финишировал Даниэль Риккардо.

Норрис провел значительную часть гонки на подступах к первой десятке. Только в самом конце Ландо начал одного за другим опережать соперников. Британцу помогла ожесточенная борьба между Строллом и Риккардо, в ходе которой Лэнс выдавил Дэна за пределы трассы. Пилот McLaren воспользовался инцидентом, чтобы пройти Риккардо, а затем обогнал и Стролла. Даниил Квят финишировал десятым и набрал одно очко.

Оба гонщика Ferrari выбыли из борьбы после столкновения на первом круге. На торможении в третьем повороте Шарль Леклер наехал на высокий поребрик: автомобиль монегаска подбросило и принесло прямо в машину Себастьяна Феттеля. Своим задним левым колесом Леклер снес напарнику заднее антикрыло. Вот как выглядело столкновение с камеры на машине Кими Райкконена:

На том же круге Себастьян заехал в боксы и прекратил борьбу. Шарль провел пит-стоп и какое-то время пытался продолжать гонку, но вскоре понял, что болид получил сильные повреждения и тоже свернул на пит-лейн.

Motorsport.com вел текстовую онлайн-трансляцию гонки на «Ред Булл Ринге».