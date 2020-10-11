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Формула 1 / Гран При Айфеля / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл Гран При Айфеля, Риккардо принес Renault подиум

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Хэмилтон выиграл Гран При Айфеля, Риккардо принес Renault подиум
Автор:
, Ответственный редактор

На «Нюрбургринге» Льюис Хэмилтон сравнялся по победам в Ф1 с Михаэлем Шумахером, на подиум после схода Валттери Боттаса поднялись Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо

Успех на немецкой земле позволил Хэмилтону подняться на первую строчку самой престижной статистической таблицы Формулы 1 – теперь у них с Шумахером по 91 выигранной гонке чемпионата мира.

Однако поначалу развитие событий вовсе не указывало именно на такой исход гонки – Льюис хорошо стартовал и попробовал опередить Боттаса на первом торможении, но тот на грани контакта отбил атаку и стал отрываться. 

 

Однако в начале 13-го круга финн заблокировал правое переднее колесо на торможении в первом повороте, сместился с траектории и на этот раз ничего не смог противопоставить напарнику. Хэмилтон вышел в лидеры, а Боттас еще через несколько кругов окончательно потерял темп и сошел с отказавшим мотор-генератором MGU-H.

После этого у Льюиса не осталось соперников на пути к победе. Макс Ферстаппен вновь оказался единственным, чей тем был близок к Mercedes. Гонщик Red Bull финишировал в одном круге с Хэмилтоном, тогда как остальным сделать это позволило лишь вмешательство машины безопасности за 15 кругов до финиша. 

В споре за звание «лучшего из остальных» поначалу впереди был Шарль Леклер, но уже на девятом круге пилота Ferrari опередил Даниэль Риккардо. После этого австралийцу удавалось контролировать отрыв от преследователей, но из-за остановившейся машины Ландо Норриса судьи выпустили автомобиль безопасности, потому Серхио Перес и Карлос Сайнс оказались на рестарте вплотную за Renault.

Риккардо, пусть и не без труда, сохранил позицию и принес Renault первый подиум с Гран При Малайзии 2011 года. Перес и Сайнс финишировали следом.

Леклер, который из-за раннего первого пит-стопа потерял несколько позиций, на момент выезда машины безопасности уже дважды был в боксах, и команда решила не менять ему резину. После рестарта монегаск не смог сдержать Пьера Гасли на свежих сликах.

Оставшиеся очки на Айфельском Гран При заработали пробившийся из хвоста решетки Нико Хюлькенберг, впервые финишировавший в десятке Ромен Грожан и Антонио Джовинацци.

Даниил Квят потерял все шансы на короший результат после того. как остался без переднего крыла в борьбе с Алексом Элбоном. Судьи признали виновником пилота Red Bull, но россиянин в итоге смог финишировать лишь 15-м и последним.

 

Кроме Боттаса и Норриса, поломки не позволили финишировать Элбону и Эстебану Окону. Джордж Расселл выбыл из гонки после столкновения с Кими Райкконеном в первом повороте (нового рекордсмена по числу гонок в Ф1 за это оштрафовали на десять секунд). 

 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки на «Нюрбургринге».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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