Несмотря на отмену утренней тренировки и долгую задержку с началом квалификации, пилоты все же выехали на трассу, которая оставалась мокрой по ходу всех трех сегментов.

В сложных условиях лучшую скорость показал Льюис Хэмилтон. Он стал быстрейшим в каждой из частей сессии, а в финале проехал круг за 1:19.273. Это первый успех шестикратного чемпиона в нынешнем сезоне, 89-й в карьере и первый в Шпильберге с 2016 года.

Главным соперником британца в субботу стал Макс Ферстаппен, но голландец из Red Bull ошибся на решающем круге и уступил в итоге секунду с четвертью.

Триумфатор предыдущего этапа на «Ред Булл Ринге» Валттери Боттас на этот раз стал четвертым, неожиданно пропустив Карлоса Сайнса из McLaren, показавшего лучший результат в карьере.

Шестерку замкнули Эстебан Окон и Ландо Норрис, которых разделили 0,003 секунды. Только седьмым стал Алекс Элбон из Red Bull, опередивший Пьера Гасли и Даниэля Риккардо.

Скудерия не при делах

Гонщики Ferrari вновь не смогли побороться за высокие позиции. Вдобавок, во втором сегменте команда выпустила Себастьяна Феттеля с Шарлем Леклером на трассу на старой резине, а когда оба переобулись в свежий комплект, дождь усилился, и у пилотов уже не осталось возможности прибавить.

В итоге немец прошел в финал с десятым временем, но там остался последним. Его отставание от поула составило почти две с половиной секунды. Монегаск будет на решетке 11-м – он не попал в десятку лидеров впервые с прошлогоднего Монако.

Для Ferrari квалификация стала худшей с Гран При Германии 2019 года, когда ее гонщики оказались десятым и 20-м из-за технических проблем.

Лучшая суббота Расселла

Джордж Расселл впервые в карьере продвинулся в квалификации дальше первого сегмента – для Williams такой результат стал первым с Гран При Бразилии 2018 года. Британцу предстоит стартовать 12-м, это его наивысший результат в Ф1.

Даниил Квят начнет воскресную гонку с 14-й позиции, но судьи отметили эпизод, когда россиянину помешал Леклер.

Несмотря на сложные условия, сессия обошлась без серьезных аварий. Небольшие ошибки допускали все, но лишь Ромен Грожан и Антонио Джовинацци (на фото ниже) повредили свои машины. Это произошло в первом сегменте, причем в обоих случаях автомобили сохранили способность двигаться своим ходом.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификационной сессии Гран При Штирии.

Результаты квалификации Гран При Штирии