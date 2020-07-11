Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Штирии. Ferrari далеко позади
Действующий чемпион мира стал сильнейшим в отложенной на 45 минут субботней сессии, опередив Макса Ферстаппена и Карлоса Сайнса
Несмотря на отмену утренней тренировки и долгую задержку с началом квалификации, пилоты все же выехали на трассу, которая оставалась мокрой по ходу всех трех сегментов.
В сложных условиях лучшую скорость показал Льюис Хэмилтон. Он стал быстрейшим в каждой из частей сессии, а в финале проехал круг за 1:19.273. Это первый успех шестикратного чемпиона в нынешнем сезоне, 89-й в карьере и первый в Шпильберге с 2016 года.
Главным соперником британца в субботу стал Макс Ферстаппен, но голландец из Red Bull ошибся на решающем круге и уступил в итоге секунду с четвертью.
Триумфатор предыдущего этапа на «Ред Булл Ринге» Валттери Боттас на этот раз стал четвертым, неожиданно пропустив Карлоса Сайнса из McLaren, показавшего лучший результат в карьере.
Шестерку замкнули Эстебан Окон и Ландо Норрис, которых разделили 0,003 секунды. Только седьмым стал Алекс Элбон из Red Bull, опередивший Пьера Гасли и Даниэля Риккардо.
Скудерия не при делах
Гонщики Ferrari вновь не смогли побороться за высокие позиции. Вдобавок, во втором сегменте команда выпустила Себастьяна Феттеля с Шарлем Леклером на трассу на старой резине, а когда оба переобулись в свежий комплект, дождь усилился, и у пилотов уже не осталось возможности прибавить.
В итоге немец прошел в финал с десятым временем, но там остался последним. Его отставание от поула составило почти две с половиной секунды. Монегаск будет на решетке 11-м – он не попал в десятку лидеров впервые с прошлогоднего Монако.
Для Ferrari квалификация стала худшей с Гран При Германии 2019 года, когда ее гонщики оказались десятым и 20-м из-за технических проблем.
Лучшая суббота Расселла
Джордж Расселл впервые в карьере продвинулся в квалификации дальше первого сегмента – для Williams такой результат стал первым с Гран При Бразилии 2018 года. Британцу предстоит стартовать 12-м, это его наивысший результат в Ф1.
Даниил Квят начнет воскресную гонку с 14-й позиции, но судьи отметили эпизод, когда россиянину помешал Леклер.
Несмотря на сложные условия, сессия обошлась без серьезных аварий. Небольшие ошибки допускали все, но лишь Ромен Грожан и Антонио Джовинацци (на фото ниже) повредили свои машины. Это произошло в первом сегменте, причем в обоих случаях автомобили сохранили способность двигаться своим ходом.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификационной сессии Гран При Штирии.
Результаты квалификации Гран При Штирии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'19.273
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'20.489
|1.216
|3
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Renault
|1'20.671
|1.398
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'20.701
|1.428
|5
|Эстебан Окон
|Renault
|Renault
|1'20.922
|1.649
|6
|Александр Элбон
|Red Bull
|Honda
|1'21.011
|1.738
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'21.028
|1.755
|8
|Даниэль Риккардо
|Renault
|Renault
|1'21.192
|1.919
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|Renault
|1'20.925
|1.652
|10
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|Ferrari
|1'21.651
|2.378
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'19.628
|0.355
|12
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'19.636
|0.363
|13
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|Mercedes
|1'19.645
|0.372
|14
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|Honda
|1'19.717
|0.444
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'20.211
|0.938
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'21.372
|2.099
|17
|Серхио Перес
|Racing Point
|Mercedes
|1'21.607
|2.334
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'21.759
|2.486
|19
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'21.831
|2.558
|20
|Ромен Грожан
|Haas
|Ferrari
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Александр Кабановский