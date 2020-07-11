Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Гонка через
21 Часов
:
05 Минут
:
49 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
138 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Штирии / Отчет о квалификации

Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Штирии. Ferrari далеко позади

Поделились
Комментарии
Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Штирии. Ferrari далеко позади
Автор:
, Ответственный редактор
11 июл. 2020 г., 14:49

Действующий чемпион мира стал сильнейшим в отложенной на 45 минут субботней сессии, опередив Макса Ферстаппена и Карлоса Сайнса

Несмотря на отмену утренней тренировки и долгую задержку с началом квалификации, пилоты все же выехали на трассу, которая оставалась мокрой по ходу всех трех сегментов. 

В сложных условиях лучшую скорость показал Льюис Хэмилтон. Он стал быстрейшим в каждой из частей сессии, а в финале проехал круг за 1:19.273. Это первый успех шестикратного чемпиона в нынешнем сезоне, 89-й в карьере и первый в Шпильберге с 2016 года. 

Главным соперником британца в субботу стал Макс Ферстаппен, но голландец из Red Bull ошибся на решающем круге и уступил в итоге секунду с четвертью.

Триумфатор предыдущего этапа на «Ред Булл Ринге» Валттери Боттас на этот раз стал четвертым, неожиданно пропустив Карлоса Сайнса из McLaren, показавшего лучший результат в карьере.

Шестерку замкнули Эстебан Окон и Ландо Норрис, которых разделили 0,003 секунды. Только седьмым стал Алекс Элбон из Red Bull, опередивший Пьера Гасли и Даниэля Риккардо.

Скудерия не при делах

Гонщики Ferrari вновь не смогли побороться за высокие позиции. Вдобавок, во втором сегменте команда выпустила Себастьяна Феттеля с Шарлем Леклером на трассу на старой резине, а когда оба переобулись в свежий комплект, дождь усилился, и у пилотов уже не осталось возможности прибавить. 

 

В итоге немец прошел в финал с десятым временем, но там остался последним. Его отставание от поула составило почти две с половиной секунды. Монегаск будет на решетке 11-м – он не попал в десятку лидеров впервые с прошлогоднего Монако. 

Для Ferrari квалификация стала худшей с Гран При Германии 2019 года, когда ее гонщики оказались десятым и 20-м из-за технических проблем.

Лучшая суббота Расселла

Джордж Расселл впервые в карьере продвинулся в квалификации дальше первого сегмента – для Williams такой результат стал первым с Гран При Бразилии 2018 года. Британцу предстоит стартовать 12-м, это его наивысший результат в Ф1.

Даниил Квят начнет воскресную гонку с 14-й позиции, но судьи отметили эпизод, когда россиянину помешал Леклер.

Несмотря на сложные условия, сессия обошлась без серьезных аварий. Небольшие ошибки допускали все, но лишь Ромен Грожан и Антонио Джовинацци (на фото ниже) повредили свои машины. Это произошло в первом сегменте, причем в обоих случаях автомобили сохранили способность двигаться своим ходом.

 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификационной сессии Гран При Штирии.

Результаты квалификации Гран При Штирии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'19.273  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'20.489 1.216
3 Spain Карлос Сайнс McLaren Renault 1'20.671 1.398
4 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'20.701 1.428
5 France Эстебан Окон Renault Renault 1'20.922 1.649
6 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 1'21.011 1.738
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'21.028 1.755
8 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 1'21.192 1.919
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 1'20.925 1.652
10 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 1'21.651 2.378
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'19.628 0.355
12 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'19.636 0.363
13 Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes 1'19.645 0.372
14 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 1'19.717 0.444
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'20.211 0.938
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'21.372 2.099
17 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 1'21.607 2.334
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'21.759 2.486
19 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'21.831 2.558
20 France Ромен Грожан Haas Ferrari    

Следующая новость
Williams нашла потенциальных инвесторов. Они «высокого качества»

Предыдущая новость

Williams нашла потенциальных инвесторов. Они «высокого качества»

Следующая новость

Ферстаппен: Мы определенно стали быстрее

Ферстаппен: Мы определенно стали быстрее

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Штирии. Ferrari далеко позади
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Штирии. Ferrari далеко позади

Феттель сделает заявление в Венгрии
Формула 1 / Формула 1

Феттель сделает заявление в Венгрии

Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации
Формула 1 / Формула 1
24мин

Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации

Леклер объяснил итоги квалификации: У нас просто нет скорости
Формула 1 / Формула 1
39мин

Леклер объяснил итоги квалификации: У нас просто нет скорости

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация
Формула 1 / Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Штирии
Формула 2 / Формула 2
31мин

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Штирии

«Несешься по автостраде с выключенными дворниками». Расселл объяснил, в чем была сложность квалификации
Формула 1 / Формула 1
12мин

«Несешься по автостраде с выключенными дворниками». Расселл объяснил, в чем была сложность квалификации

«Было бы лучше, если бы вышло солнце». Хэмилтон привез всем секунду и теперь кокетничает
Формула 1 / Формула 1
48мин

«Было бы лучше, если бы вышло солнце». Хэмилтон привез всем секунду и теперь кокетничает

Самое важное:

Боттас проиграл Хэмилтону 1,4 секунды из-за тормозов
Формула 1 / Формула 1
2мин

Боттас проиграл Хэмилтону 1,4 секунды из-за тормозов

Гран При Штирии: стартовая решетка
Формула 1 / Формула 1
4мин

Гран При Штирии: стартовая решетка

«Несешься по автостраде с выключенными дворниками». Расселл объяснил, в чем была сложность квалификации
Формула 1 / Формула 1
12мин

«Несешься по автостраде с выключенными дворниками». Расселл объяснил, в чем была сложность квалификации

Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации
Формула 1 / Формула 1
24мин

Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Штирии. Ferrari далеко позади

2
Формула 1

Феттель сделает заявление в Венгрии

3
Формула 1

Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации

24мин
4
Формула 1

Леклер объяснил итоги квалификации: У нас просто нет скорости

39мин
5
Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

Боттас проиграл Хэмилтону 1,4 секунды из-за тормозов
Формула 1

Боттас проиграл Хэмилтону 1,4 секунды из-за тормозов

Гран При Штирии: стартовая решетка
Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

«Несешься по автостраде с выключенными дворниками». Расселл объяснил, в чем была сложность квалификации
Формула 1

«Несешься по автостраде с выключенными дворниками». Расселл объяснил, в чем была сложность квалификации

Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации
Формула 1

Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации

Сайнс: Это были самые тяжелые круги в карьере
Формула 1

Сайнс: Это были самые тяжелые круги в карьере

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.