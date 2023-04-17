Хэмилтон выбрал гонщика, карьеру которого попробует повторить

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Льюис Хэмилтон начал карьеру в Ф1 в составе McLaren, а с 2013 года неизменно защищает цвета Mercedes, с которой добился всех своих главных успехов. Сейчас гонщику уже 37 лет, и пока его контракт действует только до конца нынешнего года – хотя сам чемпион и его босс Тото Вольф уверяют, что намерены продолжать сотрудничество.

Тем временем эксперты отмечают, что альянс Льюиса и Mercedes понемногу изживает себя, и для всей Формулы 1 было бы здорово видеть переход гонщика в другую команду – учитывая его уровень, такой называют Ferrari.

Однако сам Хэмилтон недавно заверил, что будет хранить верность Mercedes. Он привел пример Стирлинга Мосса, который долго выступал на машинах с трехлучевой звездой и продолжал партнерство с компанией даже после завершения активной карьеры.

На вопрос о будущем в Mercedes Льюис ответил: «Это прекрасно. Я чувствую себя здесь как дома. Это семья. Если честно, я вижу, что останусь с Mercedes до последних дней.

Если вспомнить нашу легенду, сэра Стирлинга Мосса, он как раз оставался с Mercedes до конца своих дней.

И я мечтаю о том, чтобы однажды… ну то есть чтобы продолжать все то, что есть сейчас, и расти вместе с брендом».

Льюис вновь заверил, что намерен выступать еще долго – но ровно до тех пор, пока сохраняет скорость.

«У нас с командой невероятные связи, – объяснил британец. – И по-настоящему классные отношения. И лично мне, пока я остаюсь полезным для команды и помогаю ей двигаться вперед и вносить свой вклад, хотелось бы оставаться здесь.

Если в какой-то момент я пойму, что мне это уже не по силам, значит, пришло время уступать кокпит молодым. Но пока я сам еще достаточно юн и пребываю в достойной форме».

Стирлинг Мосс, победитель 16 Гран При Ф1 и четырехкратный вице-чемпион мира, ушел из жизни три года назад, в апреле 2020-го. Ему было 90 лет.