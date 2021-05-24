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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Хэмилтон: Втянуть меня в психологические игры? Что за детский сад

Автор:
, Ответственный редактор

Действующий чемпион мира отказался участвовать в словесной войне с представителями Red Bull

Хэмилтон: Втянуть меня в психологические игры? Что за детский сад

Неудачная гонка в Монако лишила Льюиса Хэмилтона лидерства в общем зачете Ф1 – подобное произошло впервые с начала прошлого сезона, когда первым недолго оставался Валттери Боттас. 

При этом соперники из Red Bull, уловив возможность оказать прессинг на семикратного чемпиона, стали активно этим пользоваться: в преддверии этапа в княжестве глава команды Кристиан Хорнер сказал, что Максу Ферстаппену удалось «влезть в голову» своему главному сопернику, а после финиша доктор Марко посетовал на беззубую гонку Льюиса.  

Однако сам сэр Хэмилтон, когда его попросили прокомментировать ситуацию, лишь посмеялся над действиями конкурентов. 

«Я не веду психологических игр, – объяснил он журналистам. – Интересно, что там придумал Кристиан, но меня это нисколько не заботит. Дать вовлечь себя в словесные войны – это просто детский сад».

Он добавил, что ни к чему делать серьезные выводы по итогам одного слабого выступления на весьма специфичной трассе: «У нас тоже были сильные гонки, а впереди еще 17 Гран При. Да, пока у нас нет объяснения, почему мы оказались на такой позиции, с этим непременно надо будет разобраться. 

На самом деле, мои шины работали сегодня отлично, но я просто застрял позади соперника. Здесь невозможно обогнать, потому после пит-стопа я решил не преследовать [Гасли] вплотную, а оставить до него некоторый промежуток». 

Седьмое место на финише стало для Хэмилтона худшим результатом с прошлогоднего Гран При Италии и первой гонкой в нынешнем сезоне, когда он опустился в протоколе ниже второго места. 

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Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Александр Кабановский

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