Неудачная гонка в Монако лишила Льюиса Хэмилтона лидерства в общем зачете Ф1 – подобное произошло впервые с начала прошлого сезона, когда первым недолго оставался Валттери Боттас.

При этом соперники из Red Bull, уловив возможность оказать прессинг на семикратного чемпиона, стали активно этим пользоваться: в преддверии этапа в княжестве глава команды Кристиан Хорнер сказал, что Максу Ферстаппену удалось «влезть в голову» своему главному сопернику, а после финиша доктор Марко посетовал на беззубую гонку Льюиса.

Однако сам сэр Хэмилтон, когда его попросили прокомментировать ситуацию, лишь посмеялся над действиями конкурентов.

«Я не веду психологических игр, – объяснил он журналистам. – Интересно, что там придумал Кристиан, но меня это нисколько не заботит. Дать вовлечь себя в словесные войны – это просто детский сад».

Он добавил, что ни к чему делать серьезные выводы по итогам одного слабого выступления на весьма специфичной трассе: «У нас тоже были сильные гонки, а впереди еще 17 Гран При. Да, пока у нас нет объяснения, почему мы оказались на такой позиции, с этим непременно надо будет разобраться.

На самом деле, мои шины работали сегодня отлично, но я просто застрял позади соперника. Здесь невозможно обогнать, потому после пит-стопа я решил не преследовать [Гасли] вплотную, а оставить до него некоторый промежуток».

Седьмое место на финише стало для Хэмилтона худшим результатом с прошлогоднего Гран При Италии и первой гонкой в нынешнем сезоне, когда он опустился в протоколе ниже второго места.

Дополнительная информация: Люк Смит