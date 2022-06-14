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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Хэмилтон вступился за чернокожую ведущую трансляций Ф1

Семикратный чемпион мира назвал Наоми Шифф профессионалом в автоспорте

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Хэмилтон вступился за чернокожую ведущую трансляций Ф1
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Льюис Хэмилтон оставил в соцсетях комментарий по поводу уже удаленного поста одного из пользователей с критикой гонщицы и телеведущей Наоми Шифф. В первоначальном посте утверждалось, что Шифф не хватает компетенции для того, чтобы высказывать свое мнение о гонках.

Сам Хэмилтон, очевидно, увидел в нападках на ведущую признаки сексизма и расизма – предки Шифф, как и у Льюса, происходят из Африки.

«Наоми в прошлом была профессиональной гонщицей, – написал Хэмилтон. – Она абсолютно компетентна в автоспорте и имеет право на собственное мнение, будучи частью команды телеканала Sky.

Она отлично справляется со своей ролью, прекрасно дополняя других ведущих. Мы должны поддерживать больше разнообразия среди людей, которые выступают в эфире. К сожалению, нам предстоит пройти еще длинный путь, прежде чем автоспорт полностью избавится от дискриминации и предрассудков».

28-летняя Наоми Шифф много лет выступала в гонках, выиграла серию KTM X-Bow GT4, а затем провела несколько сезонов в W-Series. В Формуле 1 она дебютировала в роли ведущей на презентации Mercedes, где общалась как раз с Хэмилтоном, за татем стала членом команды Sky Sports F1, где комментирует итоги Гран При вместе с такими знаменитостями, как, в частности, Деймон Хилл, Мартин Брандл, Дженсон Баттон и Нико Росберг.

Именно Шифф брала интервью на финише гонки у трех призеров минувшего Гран При Азербайджана. Правда, Хэмилтона среди них в тот раз не было.

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