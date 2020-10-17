Хэмилтон вспомнил самый сложный телефонный звонок в жизни

За всю свою карьеру в Формуле 1 Льюис Хэмилтон лишь раз сменил команду: вся его ранняя карьера была связана с McLaren, а с 2013 года гонщик перешел в Mercedes, за которую выступает и поныне.

По признанию самого пилота, когда он уже принял решение о переходе, ему пришлось проинформировать об этом руководителя McLaren Мартина Уитмарша. Тот телефонный разговор Льюис до сих пор вспоминает без удовольствия.

«Звонок Мартину, моему боссу, стал одним из сложнейших, какие мне приходилось делать, – признался он. – Надеюсь, сейчас он уже простил меня [за решение покинуть команду]. Думаю, что так. Он понимает, что в конечном итоге я поступил правильно».

McLaren после ухода Хэмилтона не одержала ни одной победы в Гран При, ее пилоты всего пять раз за восемь лет поднимались на подиум. В составе Mercedes Льюис за тот же срок выиграл 70 Гран При и пять титулов.

Он добавил: «Я знал, что для меня так будет лучше. Так уж устроена жизнь: никто не может подсказать тебе, как поступать, только ты сам сможешь понять, что для тебя правильно, а что нет.

Нельзя, чтобы мнение всех вокруг влияло на тебя. Когда перед тобой стоит задача, ты должен решать ее сам. Именно так я тогда и поступил».

Также британец поблагодарил McLaren, которая поддерживала его еще с юниорских серий и позволила дебютировать в Ф1 в 2007 году.

«Без их поддержки, как и без поддержки Mercedes (команда из Уокинга использовала тогда моторы немецкого производителя – прим.ред.), я бы не попал в Ф1, – объяснил Льюис. – Это требует таких денег, которых у нашей семьи никогда не было. Хотя другие семьи платят за спорт эти суммы.

Так что я сохранял верность им, но в какой-то момент задумался о том, чего хочу в будущем.

Я хотел быть частью команды, которая еще не добилась больших успехов, которая проходила фазу роста. И мне хотелось расти вместе с ней и построить что-то по-настоящему серьезное.

Это был захватывающий вызов. Я не знал, сколько времени потребуется, чтобы мы начали побеждать, но верил, что рано или поздно это случится».

Спустя год после перехода Льюиса в Mercedes Формула 1 начала использовать гибридные силовые установки, что позволило коллективу из Брэкли стать безоговорочным лидером. За прошедшее время Mercedes выиграла все титулы и 98 Гран При из 132 состоявшихся.