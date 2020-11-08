Хэмилтон вспомнил, как заменил Шумахера: Это было безумием

Льюис Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года и уже выиграл с командой шесть чемпионских титулов. Переходя из McLaren семь лет назад, британец сменил в Mercedes Михаэля Шумахера. Сам Льюис до сих пор считает это событие странным.

«Для меня было безумием то, что меня взяли на замену Шумахеру, – цитирует Хэмилтона GP Fans. – Я был в очень странном положении, ведь наблюдал за тем, как он доминировал в нашем спорте. А теперь он уходил и я должен был занять его место. И я работал с его прежними механиками и инженерами – какая привилегия!»

Mercedes не выиграла чемпионат лишь в первый год Хэмилтона в команде. По словам самого Льюиса, в том сезоне он активно вносил изменения в машину: «У команды было довольно трудное время, машина не была хороша. Но что здорово, когда я пришел в команду, то смог внести свой вклад в машину, сделать много изменений, особенно в 2013 году. А потом мы уже работали все вместе».