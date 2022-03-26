Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация Следующая / Хэмилтон: Дело не во мне, а в настройках Mercedes
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Хэмилтон впервые с 2017 года не прошел в Q2

Семикратный чемпион мира показал только 16-е время, на последних секундах уступив Лэнсу Строллу

Автор:
, Редактор
Хэмилтон впервые с 2017 года не прошел в Q2
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Льюис Хэмилитон не смог выйти из первого сегмента квалификации Гран При Саудовской Аравии. По скорости он стал 16-м и опередил лишь Нико Хюлькенберга и Алекса Элбона, так как Юки Цунода и Николя Латифи вообще не смогли показать зачетное время: первый из-за поломки, второй по причине вылета.

Это первый случай с Гран При Бразилии 2017 года, Когда Хэмилтон не попал даже во второй сегмент квалификации. При этом по чистой скорости, а не из-за поломок или аварий, такое случилось с Льюисом впервые с Гран При Великобритании 2009 года! Для сравнения, его новый напарник по Mercedes Джордж Расселл показал четвертое время.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация
Предыдущая новость

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация
Следующая новость

Хэмилтон: Дело не во мне, а в настройках Mercedes

Хэмилтон: Дело не во мне, а в настройках Mercedes
Больше от
Сергей Иванов
Haas: Шумахер в сознании, отправлен в больницу Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Haas: Шумахер в сознании, отправлен в больницу

Хэмилтон: Дело не во мне, а в настройках Mercedes Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хэмилтон: Дело не во мне, а в настройках Mercedes

В Джидде уволился маршал, пожелавший Хэму гореть как Грожан Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

В Джидде уволился маршал, пожелавший Хэму гореть как Грожан

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон: Не ждите в этот уик-энд больших отличий от Бахрейна Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хэмилтон: Не ждите в этот уик-энд больших отличий от Бахрейна

Технический брифинг: как Mercedes попробует вернуть скорость на прямых Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Технический брифинг: как Mercedes попробует вернуть скорость на прямых

Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок
Формула 1

Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок

Самое важное:

Haas: Шумахер в сознании, отправлен в больницу
Формула 1 Формула 1

Haas: Шумахер в сознании, отправлен в больницу

Хэмилтон: Дело не во мне, а в настройках Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Дело не во мне, а в настройках Mercedes

Хэмилтон впервые с 2017 года не прошел в Q2
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон впервые с 2017 года не прошел в Q2

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.