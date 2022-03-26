Хэмилтон впервые с 2017 года не прошел в Q2

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Льюис Хэмилитон не смог выйти из первого сегмента квалификации Гран При Саудовской Аравии. По скорости он стал 16-м и опередил лишь Нико Хюлькенберга и Алекса Элбона, так как Юки Цунода и Николя Латифи вообще не смогли показать зачетное время: первый из-за поломки, второй по причине вылета.

Это первый случай с Гран При Бразилии 2017 года, Когда Хэмилтон не попал даже во второй сегмент квалификации. При этом по чистой скорости, а не из-за поломок или аварий, такое случилось с Льюисом впервые с Гран При Великобритании 2009 года! Для сравнения, его новый напарник по Mercedes Джордж Расселл показал четвертое время.