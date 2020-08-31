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Формула 1 / Гран При Бельгии / Новость

Хэмилтон возложил вину за скучные гонки на руководство Ф1

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Хэмилтон возложил вину за скучные гонки на руководство Ф1
Автор:
, Редактор Ф1

Лидер чемпионата мира присоединился к критикам Гран При Бельгии – гонка оказалась полностью лишена интриги

В минувшее воскресенье в Спа четыре первых пилота финишировали в том же порядке, в каком стартовали, и никакой борьбы по ходу дистанции после первых поворотов между ними не было. Столь предсказуемый сценарий на культовой трассе чемпионата расстроил болельщиков. 

Макс Ферстаппен, который финишировал третьим, прямо назвал гонку скучной, а его босс Кристиан Хорнер заявил, что Формула 1 должна избавиться от ситуаций, когда дистанцию можно проехать с одним пит-стопом.

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Одержавший пятую победу в семи гонках сезона Льюис Хэмилтон отметил, что Mercedes несправедливо винить в подобном доминировании. 

«Надеюсь, люди понимают – здесь нет нашей вины, – ответил британец на вопрос об отсутствии конкуренции в группе лидеров. – К конце концов, мы же просто гонщики, мы прошли все категории и заслужили те позиции, которые занимаем. Уик-энд за уик-эндом мы полностью отдаем себя, стремясь добиться максимума. 

А конструкцию машин, правила и тому подобные вещи определяют другие. И именно на них следует оказывать давление, чтобы они лучше выполняли свою работу и способствовали движению вперед, насколько это возможно. 

Надеюсь, что их работа над новыми машинами для 2022 года позволит увидеть другие гонки, в которых можно преследовать соперников. Если так, то и борьба на трассе станет более плотной».

Говоря о том, как он оценивает гонки, подобные бельгийской, Льюис вспомнил время доминирования Ferrari и Михаэля Шумахера в начале 2000-х: «Не могу говорить за всех болельщиков, но я сам рос во время эры Михаэля, потому знаю, что это такое. 

Когда проходит старт или рестарт, ты просто знаешь, что должен избегать ошибок. И так же думают остальные. Сейчас все едут невероятно стабильно. 

На этой трассе крайне сложно обгонять, потому я готов согласиться, что все получается не слишком ярко. Тут я полностью согласен с Максом. 

Надеюсь, что следующие гонки будут больше похожи именно на гонки. Думаю, всем хочется видеть, как мы сражаемся друг с другом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бельгии
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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