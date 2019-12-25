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Формула 1 / Новость

Хэмилтон вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

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Хэмилтон вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
Автор:
, редактор
25 дек. 2019 г., 07:23

Шестикратный чемпион Формулы 1 попал в один список с Леброном Джеймсом, Лионелем Месси и Флойдом Мейвезером.

Список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам десятилетия с 2010-го по 2019-й годы составил журнал Forbes. Льюис Хэмилтон оказался в нем единственным представителем Формулы 1, заняв десятую позицию. Его спортивные доходы за это время оценили в 400 млн долларов. В этой сумме учтены гонорары, бонусы, призовые и другие доходы, непосредственно связанные со спортивной деятельностью. Доходы от маркетинга и внеспортивной деятельности не считались.

Возглавил список боксер Флойд Мейвезер, который за тот же срок заработал 915 млн долларов. Полностью десятка выглядит так:

1. Флойд Мейвезер (бокс), $ 915 млн

2. Криштиану Роналду (футбол), $ 800 млн

3. Лионель Месси (футбол), $ 750 млн

4. Леброн Джеймс (баскетбол), $ 680 млн

5. Роджер Федерер (теннис), $ 640 млн

6. Тайгер Вудс (голф), $ 615 млн

7. Фил Микельсон (гольф), $ 480 млн

8. Мэнни Пакьяо (бокс), $ 435 млн

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол), $ 425 млн

10. Льюис ХЭмилтон (Формула 1), $ 400 млн.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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