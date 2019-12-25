Хэмилтон вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
Шестикратный чемпион Формулы 1 попал в один список с Леброном Джеймсом, Лионелем Месси и Флойдом Мейвезером.
Список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам десятилетия с 2010-го по 2019-й годы составил журнал Forbes. Льюис Хэмилтон оказался в нем единственным представителем Формулы 1, заняв десятую позицию. Его спортивные доходы за это время оценили в 400 млн долларов. В этой сумме учтены гонорары, бонусы, призовые и другие доходы, непосредственно связанные со спортивной деятельностью. Доходы от маркетинга и внеспортивной деятельности не считались.
Возглавил список боксер Флойд Мейвезер, который за тот же срок заработал 915 млн долларов. Полностью десятка выглядит так:
1. Флойд Мейвезер (бокс), $ 915 млн
2. Криштиану Роналду (футбол), $ 800 млн
3. Лионель Месси (футбол), $ 750 млн
4. Леброн Джеймс (баскетбол), $ 680 млн
5. Роджер Федерер (теннис), $ 640 млн
6. Тайгер Вудс (голф), $ 615 млн
7. Фил Микельсон (гольф), $ 480 млн
8. Мэнни Пакьяо (бокс), $ 435 млн
9. Кевин Дюрэнт (баскетбол), $ 425 млн
10. Льюис ХЭмилтон (Формула 1), $ 400 млн.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Хэмилтон вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
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