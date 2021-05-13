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Формула 1 Новость

Хэмилтон вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года

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, Ответственный редактор

По данным Forbes, всего семеро атлетов во всем мире получили в прошлом году больше денег, чем чемпион Формулы 1

Хэмилтон вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года

На этой неделе был опубликован рейтинг заработка спортсменов, составленный по итогам прошедшего сезона. Он учитывает общие доходы представителей самых разных дисциплин – как за собственно выступления, так и по спонсорским контрактам.

Первая строчка досталась бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору. Он заработал в обшей сложности $180 млн. При этом значительная часть этой суммы не имеет отношения к спорту – ирландец продал контрольный пакет принадлежащего ему бренда виски Proper No. Twelve. Сумма сделки с компанией Proximo Spirits составила $150 млн.

Макгрегор стал всего третьим атлетом в истории, кто получил за год более $70 млн за пределами спортивных арен. Ранее это же удавалось тениссисту Роджеру Федереру и гольфисту Тайгеру Вудсу.

На второй, третьей и шестой строчках рейтинга Forbes за 2020-й оказались представители футбола: Лионель Месси заработал $130 млн, недавний гость Ferrari Криштиану Роналду – $120 млн, Неймар – $95 млн. 

Очень интересной оказалась структура доходов ставшего седьмым Федерера: на кортах швейцарец заработал всешл 300 тысяч, зато получил рекордные $90 млн от брендов Rolex, Credit Suisse и Uniqlo.

Уступив Роджеру, восьмым в списке оказался Льюис Хэмилтон. Общий заработок сэра семикратного составил $82 млн. Считается, что собственно контракт гонщика с Mercedes предусматривает выплату 55 миллионов, но с учетом бонусов за 11 выигранных Гран При и очередной титул его гонорар достиг $70 млн.  

Еще 12 миллионов британцу заплатили спонсоры из Tommy Hilfiger, Monster Energy и Puma.

Прежде Хэмилтон всего раз входил в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов, в 2017 году. По итогам прошлого рейтинга Льюис остался на 13-й строчке. 

Стоит отметить, что если учитывать только спортивные доходы, он и вовсе будет четвертым в мире – позади Месси, игрока в американский футбол Дака Прескотта и Неймара.

Также примечательно, что несмотря на вирусную пандемию общие доходы десятки лидеров составили $1,05 млрд – это на 28% больше, чем годом ранее, и всего на 10 миллионов меньше абсолютного рекорда 2018 года. 

При этом Хэмилтону и остальным все же далеко до Флойда Мейуэзера – в 2017-м боксер получил $285 млн за платную подписку на просмотр его боя с Макгрегором.

Ознакомиться с рейтингом Forbes можно здесь.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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