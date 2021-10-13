Хэмилтон: Волноваться за мотор – не моя работа

На Гран При Турции Льюис Хэмилтон получил четвертый двигатель внутреннего сгорания в сезоне, что привело к штрафу в 10 позиций на стартовой решетке. При этом, остальные части силовой установки заменены не были.

До конца сезона остается еще шесть этапов, что вызывает опасения за возможную необходимость новой замены, которая приведет еще к одному штрафу. Но сам Хэмилтон уверяет, что его это не беспокоит.

«Волноваться о таких вещах – не моя работа, – сказал Хэмилтон. – Я оставлю размышления об этом своим парням.

Мой первый мотор продержался, кажется, шесть гонок. У нас еще есть второй мотор и третий, кажется, тоже. Надеюсь, пятый мне не понадобится, но предсказать не могу».