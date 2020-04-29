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Формула 1 / Новость

Хэмилтон вновь подтвердил: деньги для него не главное

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Хэмилтон вновь подтвердил: деньги для него не главное
Автор:
, Редактор
29 апр. 2020 г., 13:11

По словам шестикратного чемпиона мира, он ценит Mercedes как команду, которая не только строит быстрые машины, но и дает свободу действий своим пилотам

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце этого года. На фоне многочисленных слухов о переговорах вокруг нового соглашения шестикратный чемпион мира периодически использует общение с журналистами, чтобы обозначить свои приоритеты.

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В разговоре с телеканалом Sky Sports, который был записан в феврале, но показан только на днях, Хэмилтон вновь подтвердил: несмотря на статус самого высокооплачиваемого гонщика в чемпионате, он в Mercedes не из-за денег.

«Когда я присоединился к Mercedes, оставил за собой право участвовать в сторонних проектах. Как тот, что мы делаем с модельером Томми Хилфигером, – сказал Хэмилтон. – Если бы мы заранее об этом не договорились, Томми не стал бы частью нашей команды, а я был бы лишен возможности делать разные интересные вещи.

Так что в самом начале мы просто согласовали несколько нюансов, чтобы убедиться, что моя активность вне команды не будет мешать нам завоевывать титулы.

Каждые пять лет что-то меняется. Сейчас начинается завершающая фаза моей карьеры. Конечно, я не против заработать побольше, но важнее увеличить количество побед».

Хэмилтон также высказался об особенностях стиля руководства своего босса Тото Вольфа: «В отличие от других руководителей, он мыслит не столь узко. Полагаю, только он мог разрешить мне работать с Томми. Даже внешне мы более не столь строгая команда. Раньше все одевались в черное и белое, а теперь у нас могут быть цветные майки. Да и в целом бренд Mercedes стал более гибким».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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