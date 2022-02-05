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Хэмилтон вернулся в соцсети

Льюис появился в социальных сетях впервые с финала гонки Ф1 в Абу-Даби

Хэмилтон вернулся в соцсети
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С момента финальной гонки Ф1 сезона-2021 в Абу-Даби гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон ни разу не говорил о произошедшем: больше месяца семикратный чемпион воздерживался от общения с прессой и от постов в социальных сетях.

Однако вечером в субботу, пятого февраля, британец обрадовал подписчиков первым в 2022 году постом в соцсетях. «Меня не было. Но теперь я вернулся!», – говорится в твите Льюиса.

 

Ранее журналисты даже нашли видео-обращение, опубликованное Mercedes в канун китайского нового года. Однако впоследствии стало известно, что ролик команда записала еще перед заездом на «Яс-Марине».

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В начале января ходили слухи, что семикратный чемпион не выйдет на старт первой гонки нового сезона Ф1: по информации источников, все завесило бы от решения, которое примет FIA по итогам расследования событий на Гран При Абу-Даби. По всей видимости, теперь данные сообщения можно считать неверными.

Напомним, что презентация новой машины Mercedes состоится 18 февраля.

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