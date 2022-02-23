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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новость

Хэмилтон вернулся в Ф1, не изменив своему стилю

Семикратный чемпион мира появился в паддоке «Каталуньи» в ни на кого не похожем виде

Хэмилтон вернулся в Ф1, не изменив своему стилю
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Льюис Хэмилтон и прежде использовал для приезда на этапы всевозможные броские образы, имеющие мало общего с повседневной одеждой. 

Когда стало ясно, что британец все же не станет прерывать карьеру и продолжит выступления за Mercedes в сезоне 2022 года, многим стало интересно, какой гардероб британец выберет для приезда на барселонскую трассу. 

Льюис остался верен себе, как вы можете видеть на наших фото. О самых интересных событиях первого тестового дня новой эры Формулы 1 читайте в нашей прямой текстовой трансляции.

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Льюис Хэмилтон, Mercedes

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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