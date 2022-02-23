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Хэмилтон вернулся в Ф1, не изменив своему стилю
Семикратный чемпион мира появился в паддоке «Каталуньи» в ни на кого не похожем виде
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Льюис Хэмилтон и прежде использовал для приезда на этапы всевозможные броские образы, имеющие мало общего с повседневной одеждой.
Когда стало ясно, что британец все же не станет прерывать карьеру и продолжит выступления за Mercedes в сезоне 2022 года, многим стало интересно, какой гардероб британец выберет для приезда на барселонскую трассу.
Льюис остался верен себе, как вы можете видеть на наших фото. О самых интересных событиях первого тестового дня новой эры Формулы 1 читайте в нашей прямой текстовой трансляции.
Льюис Хэмилтон, Mercedes
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
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Галерея: новая Red Bull RB18 со всех ракурсов
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