Хэмилтон вернулся в Ф1, не изменив своему стилю

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Льюис Хэмилтон и прежде использовал для приезда на этапы всевозможные броские образы, имеющие мало общего с повседневной одеждой.

Когда стало ясно, что британец все же не станет прерывать карьеру и продолжит выступления за Mercedes в сезоне 2022 года, многим стало интересно, какой гардероб британец выберет для приезда на барселонскую трассу.

Льюис остался верен себе, как вы можете видеть на наших фото. О самых интересных событиях первого тестового дня новой эры Формулы 1 читайте в нашей прямой текстовой трансляции.

Льюис Хэмилтон, Mercedes Фото: Зак Маугер / Motorsport Images