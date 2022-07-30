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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Хэмилтон: В Венгрии наша машина не едет

По словам семикратного чемпиона мира, на венгерской трассе болид ведет себя совсем не так, как на «Поль Рикаре»

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Хэмилтон: В Венгрии наша машина не едет
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На прошлой неделе во Франции пилоты Mercedes впервые в этом году вместе поднялись на подиум, уступив лишь Максу Ферстаппену, однако в минувшую пятницу в Венгрии на тренировке Льюис Хэмилтон показал только 11-й результат. После заездов он признался, что его машина осталась прежней, но из-за особенностей трассы команда существенно потеряла в скорости.

«Автомобиль не в лучшей форме, – признал Хэмилтон. – Вообще невероятно, как сильно отличается поведение наших болидов на разных типах трасс. Что же, попробуем собраться и здесь все правильно настроить.

Однако пока нам не удавалось добиться от машины того, чего мы хотим, и мы несколько потеряны на пути к верным настройкам.

По сравнению с прошлым уик-эндом машина не изменилась. И я все тот же, что и неделю назад. Но почему-то на этой трассе все работает не так. Если удастся подобрать настройки, то мы будем проигрывать лидеру столько же, сколько неделей ранее, то есть около секунды».

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