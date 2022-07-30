Хэмилтон: В Венгрии наша машина не едет
По словам семикратного чемпиона мира, на венгерской трассе болид ведет себя совсем не так, как на «Поль Рикаре»
На прошлой неделе во Франции пилоты Mercedes впервые в этом году вместе поднялись на подиум, уступив лишь Максу Ферстаппену, однако в минувшую пятницу в Венгрии на тренировке Льюис Хэмилтон показал только 11-й результат. После заездов он признался, что его машина осталась прежней, но из-за особенностей трассы команда существенно потеряла в скорости.
«Автомобиль не в лучшей форме, – признал Хэмилтон. – Вообще невероятно, как сильно отличается поведение наших болидов на разных типах трасс. Что же, попробуем собраться и здесь все правильно настроить.
Однако пока нам не удавалось добиться от машины того, чего мы хотим, и мы несколько потеряны на пути к верным настройкам.
По сравнению с прошлым уик-эндом машина не изменилась. И я все тот же, что и неделю назад. Но почему-то на этой трассе все работает не так. Если удастся подобрать настройки, то мы будем проигрывать лидеру столько же, сколько неделей ранее, то есть около секунды».
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