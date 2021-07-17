Хэмилтон: В спринте я буду во всеоружии

На Гран При Великобритании Льюис Хэмилтон впервые за долгое время выиграл квалификацию. Однако, из-за нового формата уик-энда это принесло семикратному чемпиону мира не поул-позицию, а старт с первого места в субботнем спринте.

Теперь Хэмилтон собирается изо всех сил биться в спринтерском заезде, чтобы все-таки завоевать поул.

«Я выйду во всеоружии, – сказал Хэмилтон. – Мне нужно выпустить льва наружу и выложиться полностью. Обогнать Red Bull не просто, поэтому мне очень поможет старт [с первого места]. Но впереди все равно будет ждать много разных обстоятельств. Спринт будет интересным и, думаю, моя машина работает так, как надо».