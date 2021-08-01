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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

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, главный редактор

Пилот Mercedes считает, что руководство «Быков» спровоцировало направленную на британца агрессию со стороны болельшиков

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

Представители команды Red Bull своими жесткими заявлениями после инцидента на первом круге Гран При Великобритании перешли определенную грань. Такое мнение озвучил в паддоке трассы «Хунгароринг» Льюис Хэмилтон.

После столкновения Хэмилтона и Макса Ферстаппена в Сильверстоуне в адрес семикратного чемпиона мира поступило немало агрессивных ремарок от болельщиков – в том числе расистского характера. На трибуне «Хунгароринга» в эти выходные можно было увидеть направленные против Хэмилтона баннеры – а после победы в квалификации многие болельщики пытались освистать пилота. И, по мнению британца, такая реакция была во многом спровоцирована словами руководителей Red Bull.

«Думаю, во время летнего перерыва людям стоит еще раз вспомнить слова, сказанные в последние недели – поскольку то, что было сказано, неприемлемо. И все эти слова только сильнее накалили страсти.

Мы должны быть осторожными со своими словами – особенно из-за того, что за нами следят дети. Мы должны дарить людям позитив и вдохновлять их на лучшее. И лидеры в своей сфере должны быть лидерами во всем. К ним прислушиваются люди, к ним прислушиваются люди – и с этим связана ответственность. Так что, в течение следующих недель все это стоит обсудить. Но, что бы ни случалось, меня с пути это не собьет».  

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