Хэмилтон: В Монреале Mercedes помешали медленные повороты
Льюис финишировал в Канаде третьим, уступив в дуэли с принципиальным соперником Фернандо Алонсо даже несмотря на выигранный старт
Семикратный чемпион мира занимал на решетке третью позицию, но благодаря хорошему старту сумел опередить Фернандо Алонсо и возглавить погоню за Максом Ферстаппеном.
Однако в итоге британец не смог удержать даже второе место. В финальной «эске» 22-го круга Алонсо удалось провести обгон, и хотя в концовке Льюис был чуть быстрее испанца, позиции так и остались неизменными.
«К сожалению, сегодня у нас не было достаточного темпа, – признал Хэмилтон после клетчатого флага. – Мы изначально понимали, что этот уик-энд будет для нас не самым простым, так как медленные повороты представляют сложность для нашей машины.
Именно в них я и проигрывал Фернандо с Максом. Мне не хватало динамики разгона на выходе из второго поворота… Да почти из всех.
Нам обязательно надо поработать над тем, чтобы добавить задку прижима и в целом улучшить эффективность шасси. Но все же, мы сокращаем отставание – и я верю, что рано или поздно настигнем соперников.
Макс опять уехал, но сегодня мы были немного ближе к нему. Так что команда движется в верном направлении».
Он добавил: «Aston тоже удалось немного продвинуться вперед, в этот уик-энд у них были обновления. Но мы очень стараемся тоже что-то готовить».
Подиум стал для Хэмилтона третьим в сезоне и 194-м в карьере. Ферстаппен и Алонсо на двоих заработали за время выступлений в Ф1 меньше – 189 призовых кубков.
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