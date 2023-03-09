Хэмилтон: В Mercedes не послушали меня, когда проектировали W14

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После неудачного сезона 2022 года в команде Mercedes решили не переделывать радикально свою машину – сохранив прежнюю «беспонтонную» компоновку, в Брэкли лишь избавились от раскачки шасси на прямых.

Как оказалось, это не сделало новую W14 действительно быстрой – в гонке открытия сезона в Сахире Mercedes уступила по скорости не только Red Bull с Ferrari, но и Aston Martin. Глава команды Тото Вольф уже сказал о необходимости серьезных перемен.

Тем временем Льюис Хэмилтон, который известен своей максимальной лояльностью команде, позволил себе критику в ее адрес.

В интервью BBC для подкаста Checkered Flag семикратный чемпион мира объяснил: «В прошлом году я рассказывал им обо всех проблемах машины. За карьеру мне довелось управлять самыми разными автомобилями, так что я отлично представляю, какими они должны быть и какими – не должны.

И в нынешней ситуации [Mercedes] нужно взять на себя ответственность и сказать: "Да, мы не послушали тебя. Мы не там, где должны быть, так что нужно взяться за работу".

Сейчас нам важно изучить баланс шасси в поворотах, определить его слабые места и действовать сообща как команда.

Мы остаемся чемпионами, просто в этом году у нас не все ладится. В прошлом году тоже были сложности, но это совсем не значит, что нам не по силам изменить ситуацию к лучшему».

Льюис завершил гонку открытия сезона на пятой позиции, его партнер по команде Джордж Расселл финишировал седьмым.