Хэмилтон: В Mercedes не послушали меня, когда проектировали W14
После Гран При Бахрейна семикратный чемпион мира рассказал, что просил команду отказаться от концепции шасси 2022 года, которая не оправдала себя
После неудачного сезона 2022 года в команде Mercedes решили не переделывать радикально свою машину – сохранив прежнюю «беспонтонную» компоновку, в Брэкли лишь избавились от раскачки шасси на прямых.
Как оказалось, это не сделало новую W14 действительно быстрой – в гонке открытия сезона в Сахире Mercedes уступила по скорости не только Red Bull с Ferrari, но и Aston Martin. Глава команды Тото Вольф уже сказал о необходимости серьезных перемен.
Тем временем Льюис Хэмилтон, который известен своей максимальной лояльностью команде, позволил себе критику в ее адрес.
В интервью BBC для подкаста Checkered Flag семикратный чемпион мира объяснил: «В прошлом году я рассказывал им обо всех проблемах машины. За карьеру мне довелось управлять самыми разными автомобилями, так что я отлично представляю, какими они должны быть и какими – не должны.
И в нынешней ситуации [Mercedes] нужно взять на себя ответственность и сказать: "Да, мы не послушали тебя. Мы не там, где должны быть, так что нужно взяться за работу".
Сейчас нам важно изучить баланс шасси в поворотах, определить его слабые места и действовать сообща как команда.
Мы остаемся чемпионами, просто в этом году у нас не все ладится. В прошлом году тоже были сложности, но это совсем не значит, что нам не по силам изменить ситуацию к лучшему».
Льюис завершил гонку открытия сезона на пятой позиции, его партнер по команде Джордж Расселл финишировал седьмым.
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