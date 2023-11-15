Хэмилтон: В Mercedes есть всего один инженер, с которым я позволяю себе спорить
Льюис приоткрыл завесу над «внутренней кухней» своей команды, поделившись весьма любопытными подробностями
С 2014 года, когда в Формуле 1 появились турбомоторы, команда Mercedes стала безоговорочным фаворитом и завоевав рекордные восемь титулов подряд. Ее пилоты также собрали достойный урожай трофеев, хотя в 2021-м Льюис Хэмилтон и уступил чемпионское звание Максу Ферстаппену.
Все изменилось после очередной смены регламента и возвращения граунд-эффекта: в сезоне-22 Mercedes утратила лидерство, а в начале нынешнего чемпионате ей пришлось признать ошибочность своей «беспонтонной» концепции. За два последних года коллектив добился всего одной победы, с момента которой прошло уже больше 12 месяцев.
Льюис в последнее время частенько критикует свою команду и машину, а весной он и вовсе заявил, что W14 вышла неудачной, так как зимой команда не послушала его при проектировании машины.
Став недавно гостем бразильской телекомпании Esporte na Band, семикратный чемпион рассказал, как пытается доказать Mercedes свою правоту.
«Один из наших инженеров, Шов (Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер – прим.ред.), любит повторять: "Ты не всегда прав. Просто прими это, иногда ты ошибаешься", – рассказал Хэмилтон. – На самом деле, для меня это серьезная сложность. Я спорю, и спорю, и спорю, и спорю. Правда, потом говорю: "Ну ладно, вы были правы"».
Льюис добавил, что Шовлин – единственный сотрудник в Брэкли, с кем он позволяет себе не соглашаться. Даже со своим гоночным инженером Питером Боннингтоном он никогда не начинает споров. При этом их отношения с Шовлином столь давние и крепкие, что им ничто не угрожает.
«Это же Шов, – объяснил гонщик. – Мы знаем друг друга 11 лет. У нас потрясающие отношения, но при этом мы постоянно находим темы для споров. Кажется, в Mercedes никто не спорит больше, чем мы.
С Боно мы общаемся совершенно иначе. При этом у нас тоже очень хорошие отношения. Это вовсе не значит, что он полностью согласен со всем, что я говорю и делаю. Просто у нас совершенно исключительное взаимопонимание.
А Шов…Знаете, мы прекрасно ладим, но я просто не могу не сказать ему: "Слушай, а вот что у нас с этим? Точно? А ты уверен?". Он обдумывает что-то и отвечает мне, а я заявляю: "Уверен, что ты ошибаешься"».
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes-AMG
Гонщик рассказал, что такие отношения с главным гоночным инженером установились с течением времени и только помогают работе.
«Он тут пропускал одну из гонок, оставшись дома, – объяснил Льюис. – И я всех спрашивал: "Эй, а где наш Шов? Без него мне не с кем спорить".
Знаете, когда мы обсуждаем какие-то инженерные вопросы, то все обычно просто слушают. А потом в эфир выходим мы с Шовом и начинаем наши пикировки…».
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Хэмилтон: В Mercedes есть всего один инженер, с которым я позволяю себе спорить
Хэмилтон: В Mercedes есть всего один инженер, с которым я позволяю себе спорить Хэмилтон: В Mercedes есть всего один инженер, с которым я позволяю себе спорить
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