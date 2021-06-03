Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

На Гран При Монако Льюис Хэмилтон позволил себе критику в адрес команды в интервью после квалификации и по радиосвязи в гонке. Однако в преддверии Гран При Азербайджана гонщик заверил, что в результате активных обсуждений команда поняла свои ошибки.

«Обсуждения были отличными, – заверил Хэмилтон. – Очень горд работать с группой таких целеустремленных людей. Тут никто ни в кого не тычет пальцем, мы работаем все вместе. У нас бывают жаркие дискуссии, мы не стесняемся ставить чье-то мнение под сомнение, у нас много споров. Мы очень хорошо обсудили то, что можем делать лучше, потому мы и отличная команда».

В Монако Хэмилтон стал только седьмым и упустил лидерство в чемпионате. Но в Баку он повторения этих проблем не ждет:

«Это несколько другая трасса с иными требованиями. И погода тоже будет другой. Так что это иной набор трудностей. Не думаю, что все должно быть так, как на прошлом этапе».