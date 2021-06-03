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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

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, редактор

Льюис заверил, что никакого конфликта после Монако в команде не было

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

На Гран При Монако Льюис Хэмилтон позволил себе критику в адрес команды в интервью после квалификации и по радиосвязи в гонке. Однако в преддверии Гран При Азербайджана гонщик заверил, что в результате активных обсуждений команда поняла свои ошибки.

«Обсуждения были отличными, – заверил Хэмилтон. – Очень горд работать с группой таких целеустремленных людей. Тут никто ни в кого не тычет пальцем, мы работаем все вместе. У нас бывают жаркие дискуссии, мы не стесняемся ставить чье-то мнение под сомнение, у нас много споров. Мы очень хорошо обсудили то, что можем делать лучше, потому мы и отличная команда». 

В Монако Хэмилтон стал только седьмым и упустил лидерство в чемпионате. Но в Баку он повторения этих проблем не ждет:

«Это несколько другая трасса с иными требованиями. И погода тоже будет другой. Так что это иной набор трудностей. Не думаю, что все должно быть так, как на прошлом этапе». 

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Перес не изменит свой подход в Баку из-за Red Bull

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Перес не изменит свой подход в Баку из-за Red Bull
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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