Хэмилтон: В Ф1 всегда есть хулиганы, но я не один из них

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11 марта компания Netflix выпустит четвертый сезон сериала Drive To Survive, который будет посвящен событиям из мира Формулы 1 2021 года. И уже сейчас, после прошедшего недавно закрытого предпоказа, увидевшие некоторые серии журналисты рассказывают о том, что же мы увидим на экране.

В интервью по ходу одного из эпизодов – вероятно, после знаменитой аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в Сильверстоуне – семикратного чемпиона спросили, что он думает о напористом стиле езды Ферстаппена. При этом сам британец подчеркнул, что он всегда старается вести себя на трассе честно.

«Я думаю, что Макс чертовски агрессивен, – приводит слова Хэмилтона Daily Express. – Чаще всего он доводит все до предела и даже дальше. Я соревновался со многими пилотами. Всегда есть хулиганы, но я не такой. Я просто пытаюсь опередить их на трассе».