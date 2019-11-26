Хэмилтон раскрыл секрет своего успеха, который узнал от Нельсона Манделы

Льюис Хэмилтон является одним из самых успешных пилотов в истории Формулы 1. По количеству выигранных титулов и Гран При он уступает только Михаэлю Шумахеру и может сравняться с легендарным немцем уже в следующем сезоне.

В минувший уик-энд Хэмилтон посетил этап соревнований по виртуальным гонкам в Монако, где ответил на вопросы журналистов о том, как ему удалось добиться столь впечатляющего успеха.

«[Борец за свободу в ЮАР] Нельсон Мандела сказал мне, что в свои 90 лет он все еще продолжает учиться, – вспомнил Хэмилтон в разговоре с The Daily Mail свою встречу с политиком в 2008 году. – По его примеру я также продолжаю совершенствоваться, остаюсь перфекционистом.

Каждый год я пишу список из целей на следующие 12 месяцев. Обычно он состоит из десяти пунктов, и я спокойно отношусь к тому, что две-три задачи не получается выполнить.

Но в этом году я перевыполнил план. Я выиграл чемпионат, разработал дизайн успешной линии одежды, а также очков. Так что каждый год я стараюсь улучшить свои навыки и учиться чему-то новому».

Нельсон Мандела, который провел в тюрьме 27 лет, умер в декабре 2013 года на 96-м году жизни.

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