Хэмилтон: В 2021-м нас явно ждет борьба с Red Bull

Льюис Хэмилтон выиграл 11 из 17 гонок сезона-2020 и стал чемпионом мира с отрывом в 124 очка от ближайшего преследователя. При этом Mercedes в Кубке конструкторов опередила Red Bull на 254 очка.

Однако, после поражения на Гран При Абу-Даби Хэмилтон решил, что в 2021 году его команда встретит реальное сопротивление со стороны австрийцев.

«В следующем году нас явно ждет борьба, – сказал Хэмилтон. – Без сомнения, эти парни будут очень сильны, так как во многом сохранят нынешнюю машину, как и мы. Я в предвкушении того сражения, которое мы можем получить».

Напарник Хэмилтона Валттери Боттас, в свою очередь, получил от поражения дополнительную мотивацию: «Без сомнения, поражение от Red Bull в последней гонке сезона мотивирует нашу команду еще больше работать зимой».