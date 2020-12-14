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Хэмилтон: В 2021-м нас явно ждет борьба с Red Bull

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Хэмилтон: В 2021-м нас явно ждет борьба с Red Bull
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, редактор

После семи подряд титулов Mercedes Льюис стал ждать соперничества

Льюис Хэмилтон выиграл 11 из 17 гонок сезона-2020 и стал чемпионом мира с отрывом в 124 очка от ближайшего преследователя. При этом Mercedes в Кубке конструкторов опередила Red Bull на 254 очка. 

Однако, после поражения на Гран При Абу-Даби Хэмилтон решил, что в 2021 году его команда встретит реальное сопротивление со стороны австрийцев.

«В следующем году нас явно ждет борьба, – сказал Хэмилтон. – Без сомнения, эти парни будут очень сильны, так как во многом сохранят нынешнюю машину, как и мы. Я в предвкушении того сражения, которое мы можем получить».

Напарник Хэмилтона Валттери Боттас, в свою очередь, получил от поражения дополнительную мотивацию: «Без сомнения, поражение от Red Bull в последней гонке сезона мотивирует нашу команду еще больше работать зимой».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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