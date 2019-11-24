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Формула 1 / Новость

Хэмилтон: В 2020 году будет три-четыре претендента на титул

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Хэмилтон: В 2020 году будет три-четыре претендента на титул
Автор:
, Редактор
24 нояб. 2019 г., 13:01

Шестикратный чемпион мира считает, что прогресс моторов Honda сделает Red Bull полноценным соперником Mercedes в чемпионате мира.

Льюис Хэмилтон досрочно выиграл чемпионский титул в Остине, а его команда Mercedes гарантировала себе победу в Кубке конструкторов еше раньше – в Японии. Главными соперниками штутгартской марки в этом сезоне считалась команда Ferrari, которая в итоге гарантировала себе второе место в зачете конструкторов.

При этом среди соперников Mercedes больше всего этапов в 2019-м выиграл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, который одержал три победы, в том числе на недавнем Гран При Бразилии.

По мнению Хэмилтона, это объясняется прогрессом моторов Honda, благодаря которому в следующем году борьба в чемпионате должна обостриться.

«Honda определенно сделала важные шаги в правильном направлении, – отметил Льюис по ходу уик-энда в Сан-Паулу. – Прекрасно видеть еще одного поставщика моторов среди сильнейших. Я к тому, что, надеюсь в следующем сезоне нас ждет серьезная борьба между тремя-четырьмя участниками, и для Формулы 1 это прекрасно».

Он добавил: «Сейчас Формула 1 получила много свежей крови, много молодых пилотов с большим потенциалом. И они являются будущим нашего спорта. К счастью, я все еще не чувствую себя на свой возраст. По ощущениям, я могу дать бой этим парням и уверенно смотрю в будущее. Если команды станут ближе по скорости друг к другу, то мы увидим больше гонок подобных бразильской, и это замечательно».

В январе Хэмилтону исполнится 35 лет. Среди участников следующего чемпионата только Кими Райкконен будет старше британца.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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