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Формула 1 / Новость

Хэмилтон: В 19 лет я не был командным игроком

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Хэмилтон: В 19 лет я не был командным игроком
Автор:
, редактор
25 дек. 2019 г., 12:51

Шестикратный чемпион мира поделился мнением о себе в юности и своем нынешнем возрасте.

Льюис Хэмилтон дебютировал в Формуле 1 в 22 года, а сейчас он старше самого молодого соперника по чемпионату – Ландо Норриса – на 14 лет. Норрис дебютировал в Ф1 19-летним, а сам Хэмилтон считает, что ему в том же возрасте сильно не хватало опыта и зрелости.

«Конечно, в 19 лет я был очень незрелым, – сказал Хэмилтон. – Мне не хватало знаний о том, как все происходит в мире, и как быть хорошим командным игроком. Если бы тогда я знал то, что знаю сейчас, то и тогда был бы весьма хорош. Я сильно вырос за это время и это естественно. Со всеми происходит то же самое».

В то же время, в 34 года Хэмилтон не считает себя старым для спорта.

«Я не считаю возраст проблемой и совсем не чувствую себя старым, – заверил британец. – Наоборот, сейчас я легче на подъем и здоровее, чем когда-либо.

Конечно, в 25 лет время было на моей стороне, у меня его было много. Но тогда мне не хватало нынешнего опыта. Его непросто заработать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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