Хэмилтон увидел «признаки слабости» Ферстаппена

Льюис Хэмилтон нашел «забавными» ремарки, ранее сделанные в его адрес Максом Ферстаппеном. Об этом шестикратный чемпион мира сообщил в прямой трансляции с трассы в Сильверстоуне, где команда Mercedes провела обкатку нового болида W11.

Ведущая трансляции поинтересовалась мнением Хэмилтона о недавних словах Ферстаппена. Тот объяснил успехи британца отсутствием полноценного прессинга со стороны товарища по команде и возможностью «пилотировать свой болид на 97-98% от максимума и не делать благодаря этому ошибок».

«Слышать такое забавно, – ответил лидер Mercedes. – Но все знают, что лично я предпочитаю отвечать на такие ремарки на трассе. Часто такие заявления оказываются не более чем признаками слабости».