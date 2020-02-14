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Формула 1 / Анонс Mercedes AMG F1 / Новость

Хэмилтон увидел «признаки слабости» Ферстаппена

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Хэмилтон увидел «признаки слабости» Ферстаппена
Автор:
, Главный редактор
14 февр. 2020 г., 11:17

Шестикратный чемпион мира вступил в дистанционную – и не слишком агрессивную – пикировку с голландским пилотом

Льюис Хэмилтон нашел «забавными» ремарки, ранее сделанные в его адрес Максом Ферстаппеном. Об этом шестикратный чемпион мира сообщил в прямой трансляции с трассы в Сильверстоуне, где команда Mercedes провела обкатку нового болида W11.

Ведущая трансляции поинтересовалась мнением Хэмилтона о недавних словах Ферстаппена. Тот объяснил успехи британца отсутствием полноценного прессинга со стороны товарища по команде и возможностью «пилотировать свой болид на 97-98% от максимума и не делать благодаря этому ошибок».

«Слышать такое забавно, – ответил лидер Mercedes. – Но все знают, что лично я предпочитаю отвечать на такие ремарки на трассе. Часто такие заявления оказываются не более чем признаками слабости».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Анонс Mercedes AMG F1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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