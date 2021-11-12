Хэмилтон уверенно выиграл квалификацию в Сан-Паулу

Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран При Бразилии, который в эти выходные проходит на трассе в Сан-Паулу. Во всех трех сегментах семикратный чемпион мира показал лучшие круги, уверенно опередив в том числе своего соперника в борьбе за титул Макса Ферстаппена.

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В первом сегменте лидер чемпионата мира уступил лучшему времени почти шесть десятых секунды – впрочем, голландец совершил лишь одну попытку против двух у Хэмилтона. В следующих сегментах пилот Red Bull совершил равное количество попыток с гонщиком Mercedes, однако расклад сил серьезно не изменился: каждый раз лучший круг Ферстаппена оказывался больше чем на четыре десятых секунды хуже, чем у Хэмилтона.

В итоге голландец показал 2-й результат, меньше чем на одну десятую опередив еще одного пилота Mercedes, Валттери Боттаса. Тот, в свою очередь, лишь 14 тысячных выиграл у замкнувшего первую четверку Серхио Переса, напарника Ферстаппена по Red Bull.

После финиша лидер чемпионата заявил, что преимущество Хэмилтона, скорее всего, было предопределено новым двигателем внутреннего сгорания, установленным на автомобиль британца перед началом уик-энда. Ранее, по ходу последнего сегмента, пилот Red Bull по радио жаловался команде на перегрев передних шин.

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Никита Мазепин завершил квалификацию на последней, 20-й позиции. На своем самом быстром круге он был близок к результату напарника на 1-м и 3-м секторах – но заметно проигрывал в средней части трассы и в итоге уступил Мику Шумахеру около четверти секунды. Возвращаясь в боксы по завершении последней попытки, россиянин по радио назвал себя идиотом за допущенные на быстрых кругах ошибки – а во время интервью после финиша выглядел серьезно расстроенным случившимся.

Если россиянин вновь не смог опередить своего товарища по команде, Николя Латифи удалось это сделать. Джордж Расселл впервые за все время выступлений в Ф1 уступил напарнику в борьбе за лучшее время на круге (на Гран При Италии этого года Латифи оказался выше британца в протоколе спринта, но в пятничной квалификации был медленнее).

В то время как автомобиль Williams на втором подряд этапе не позволил своим пилотам всерьез бороться даже за попадание во второй сегмент, болид AlphaTauri на втором этапе подряд обеспечил Пьеру Гасли возможность стать лучшим из остальных. Как и неделю назад в Мексике, француз показал в квалификации 5-й результат. Но если в Мехико это обеспечило пилоту старт с такой же позиции в воскресной гонке, на этот раз в квалификации пилоты решали судьбу мест на старте короткой спринтерской гонки. Напомним, она состоится в субботу и стартовое поле воскресного заезда будет сформировано по ее результатам.