Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Стартовая решетка спринта Гран При в Бразилии Следующая / Ферстаппен остался доволен квалификацией, хотя проиграл Хэмилтону
Формула 1 / Гран При Бразилии Отчет о квалификации

Хэмилтон уверенно выиграл квалификацию в Сан-Паулу

Автор:
, главный редактор

Макс Ферстаппен сокращал отставание от соперника с каждым сегментом, но так и не смог подняться выше 2-й строчки протокола

Хэмилтон уверенно выиграл квалификацию в Сан-Паулу

Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран При Бразилии, который в эти выходные проходит на трассе в Сан-Паулу. Во всех трех сегментах семикратный чемпион мира показал лучшие круги, уверенно опередив в том числе своего соперника в борьбе за титул Макса Ферстаппена.

Обновление: В машине Льюиса нашли нарушение правил. У него почти наверняка отберут поул

В первом сегменте лидер чемпионата мира уступил лучшему времени почти шесть десятых секунды – впрочем, голландец совершил лишь одну попытку против двух у Хэмилтона. В  следующих сегментах пилот Red Bull совершил равное количество попыток с гонщиком Mercedes, однако расклад сил серьезно не изменился: каждый раз лучший круг Ферстаппена оказывался больше чем на четыре десятых секунды хуже, чем у Хэмилтона.

В итоге голландец показал 2-й результат, меньше чем на одну десятую опередив еще одного пилота Mercedes, Валттери Боттаса. Тот, в свою очередь, лишь 14 тысячных выиграл у замкнувшего первую четверку Серхио Переса, напарника Ферстаппена по Red Bull.

После финиша лидер чемпионата заявил, что преимущество Хэмилтона, скорее всего, было предопределено новым двигателем внутреннего сгорания, установленным на автомобиль британца перед началом уик-энда. Ранее, по ходу последнего сегмента, пилот Red Bull по радио жаловался команде на перегрев передних шин.

Читайте также:

Никита Мазепин завершил квалификацию на последней, 20-й позиции. На своем самом быстром круге он был близок к результату напарника на 1-м и 3-м секторах – но заметно проигрывал в средней части трассы и в итоге уступил Мику Шумахеру около четверти секунды. Возвращаясь в боксы по завершении последней попытки, россиянин по радио назвал себя идиотом за допущенные на быстрых кругах ошибки – а во время интервью после финиша выглядел серьезно расстроенным случившимся. 

Если россиянин вновь не смог опередить своего товарища по команде, Николя Латифи удалось это сделать. Джордж Расселл впервые за все время выступлений в Ф1 уступил напарнику в борьбе за лучшее время на круге (на Гран При Италии этого года Латифи оказался выше британца в протоколе спринта, но в пятничной квалификации был медленнее). 

В то время как автомобиль Williams на втором подряд этапе не позволил своим пилотам всерьез бороться даже за попадание во второй сегмент, болид AlphaTauri на втором этапе подряд обеспечил Пьеру Гасли возможность стать лучшим из остальных. Как и неделю назад в Мексике, француз показал в квалификации 5-й результат. Но если в Мехико это обеспечило пилоту старт с такой же позиции в воскресной гонке, на этот раз в квалификации пилоты решали судьбу мест на старте короткой спринтерской гонки. Напомним, она состоится в субботу и стартовое поле воскресного заезда будет сформировано по ее результатам.

Читайте также:
Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'07.934    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1'08.372 0.438  
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'08.469 0.535  
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 1'08.483 0.549  
5 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'08.777 0.843  
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'08.826 0.892  
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'08.960 1.026  
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'08.980 1.046  
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren 1'09.039 1.105  
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1'09.113 1.179  
11 France Эстебан Окон Alpine 1'09.189 1.255  
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1'09.399 1.465  
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1'09.483 1.549  
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1'09.503 1.569  
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1'10.227 2.293  
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'09.663 1.729  
17 Canada Николя Латифи Williams 1'09.897 1.963  
18 United Kingdom Джордж Расселл Williams 1'09.953 2.019  
19 Germany Мик Шумахер Haas 1'10.329 2.395  
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1'10.589 2.655  
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Стартовая решетка спринта Гран При в Бразилии
Предыдущая новость

Стартовая решетка спринта Гран При в Бразилии
Следующая новость

Ферстаппен остался доволен квалификацией, хотя проиграл Хэмилтону

Ферстаппен остался доволен квалификацией, хотя проиграл Хэмилтону
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Мартин взял поул MotoGP в Валенсии, Баньяя и Миллер упали Гран При Валенсии
MotoGP

Мартин взял поул MotoGP в Валенсии, Баньяя и Миллер упали

«На свидание с Энистон больше шансов». Грустная шутка от босса Hyundai
WRC

«На свидание с Энистон больше шансов». Грустная шутка от босса Hyundai

Honda опять не везет. Эспаргаро серьезно упал на тренировке Гран При Валенсии
MotoGP

Honda опять не везет. Эспаргаро серьезно упал на тренировке

Самое важное:

Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams

Вассер обвинил Джовинацци в неблагодарности
Формула 1 Формула 1

Вассер обвинил Джовинацци в неблагодарности

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari
Формула 1 Формула 1

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.