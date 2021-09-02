Хэмилтон: Уважаю тех, кто на меня свистит

Перед Гран При Нидерландов Льюис Хэмилтон заявил, что готов к свисту в свой адрес со стороны местных фанатов. Семикратный чемпион мира наверняка подвергнется освистыванию, так как является главным соперником голландца Макс Ферстаппена в борьбе за титул.

«Я не из тех, кто ходит на соревнования и кого-то освистывает, но я их понимаю, – сказал Хэмилтон. – На футболе фанаты так демонстрируют свою страсть или ненависть. Я это уважаю.

Мне всегда нравилось бывать в Голландии, и Амстердам один из прекраснейших городов. Знаю, что здесь есть и мои фанаты, что я очень ценю. Понятно, что их тут малый процент, и я ценю то, что они тоже терпят это освистывание.

Это спорт и я просто пытаюсь направить эту энергию в свою пользу».

Хэмилтон также отметил, что на его домашнем Гран При Великобритании свист в адрес его соперников не практикуют.

«К счастью, британцы так себя не ведут. Это восхитительные фанаты, они приходят, чтобы здорово провести выходные, и я никогда не слышал, чтобы они на кого-то свистели. Я не согласен с тем, чтобы хоть кого-то освистывали. Но это часть спорта».