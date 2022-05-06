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Формула 1 / Гран При Майами Отчет о тренировке

Ferrari, Mercedes и Red Bull уложились в 0,2 по итогам первой сессии в Майами

Городская трасса у стадиона «Хард Рок» оказалась крепким орешком для участников стартовой тренировки нового этапа

Александр Кабановский
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Ferrari, Mercedes и Red Bull уложились в 0,2 по итогам первой сессии в Майами
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Дебют Формулы 1 в крупнейшем городе Флориды показал, что болельщики вправе ждать интересного уик-энда. Три топ-команды чемпионата оказались практически равны по скорости, а в первую десятку вошли представители семи различных коллективов. 

В то же время, часовая сессия прошла под знаком многочисленных ошибок пилотов, блокировок и выездов с трассы, в том числе на довольно коварном въезде в боксы. 

Главным происшествием стала авария Валттери Боттаса в седьмом повороте. На быстром круге финн не удержал машину под контролем, после чего Alfa Romeo закрутило и отбросило в барьер с внешней стороны. Удар оказался не особенно сильным, но уехать с места происшествия своим ходом пилот Alfa Romeo не смог – и судьи вывесили красные флаги. 

Судьи убирают машину Валттери Боттаса, Alfa Romeo C42, после аварии

Судьи убирают машину Валттери Боттаса, Alfa Romeo C42, после аварии

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

После возобновления заездов на оставшиеся 20 минут скорости значительно выросли. Макс Ферстаппен, который до того потерял какое-то время из-за повышенной температуры в подкапотном пространстве, на секунду перекрыл прежнее лучшее время Карлоса Сайнса – а сам испанец тем временем закрутился в четвертом повороте и испортил комплект мягких шин Soft.

Действующий чемпион проехал еще быстрее (1:31.277), но затем его самого опередил Шарль Леклер (1:31.098), а между двумя победителями нынешнего сезона вклинился Джордж Расселл (+0,091).

Серхио Перес показал четвертую скорость, почти не отстав от напарника, в пятерку также вошел Пьер Гасли из AlphaTauri – перед началом уик-энда на его машину поставили уже третий по счету мотор. 

Сайнс после разворота ездил на более жесткой резине Medium, но все равно стал шестым, опередив неожиданно быстрого Алекса Эдбона на Williams.

Льюис Хэмилтон был вторым до красных флагов, но к исходу часа опустился на восьмую позицию. Все остальные проиграли уже гораздо больше. Кевин Магнуссен, который подключился к тренировке с опозданием из-за проблем с машиной, показал девятое время, опередив пару McLaren.

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Эстебан Окон еще в самом начале вынудил резко тормозить на пит-лейне Расселла, за что, не исключено, еще будет наказан. Его партнер по Alpine Фернандо Алонсо оказался лидером по пройденной дистанции с 31 кругом. 

Результаты первой тренировки Гран При Майами

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 26 1'31.098  
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 23 1'31.169 0.071
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 14 1'31.277 0.179
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 22 1'31.301 0.203
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 27 1'31.498 0.400
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 25 1'31.528 0.430
7 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 20 1'31.854 0.756
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 23 1'31.956 0.858
9 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 20 1'32.559 1.461
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 21 1'32.592 1.494
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 26 1'32.615 1.517
12 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 31 1'32.884 1.786
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 23 1'33.020 1.922
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 24 1'33.024 1.926
15 France Эстебан Окон Alpine Renault 27 1'33.417 2.319
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'33.576 2.478
17 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 13 1'33.773 2.675
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 27 1'34.043 2.945
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 20 1'34.945 3.847
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 27 1'35.637 4.539
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