Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Дебют Формулы 1 в крупнейшем городе Флориды показал, что болельщики вправе ждать интересного уик-энда. Три топ-команды чемпионата оказались практически равны по скорости, а в первую десятку вошли представители семи различных коллективов.

В то же время, часовая сессия прошла под знаком многочисленных ошибок пилотов, блокировок и выездов с трассы, в том числе на довольно коварном въезде в боксы.

Главным происшествием стала авария Валттери Боттаса в седьмом повороте. На быстром круге финн не удержал машину под контролем, после чего Alfa Romeo закрутило и отбросило в барьер с внешней стороны. Удар оказался не особенно сильным, но уехать с места происшествия своим ходом пилот Alfa Romeo не смог – и судьи вывесили красные флаги.

Судьи убирают машину Валттери Боттаса, Alfa Romeo C42, после аварии Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

После возобновления заездов на оставшиеся 20 минут скорости значительно выросли. Макс Ферстаппен, который до того потерял какое-то время из-за повышенной температуры в подкапотном пространстве, на секунду перекрыл прежнее лучшее время Карлоса Сайнса – а сам испанец тем временем закрутился в четвертом повороте и испортил комплект мягких шин Soft.

Действующий чемпион проехал еще быстрее (1:31.277), но затем его самого опередил Шарль Леклер (1:31.098), а между двумя победителями нынешнего сезона вклинился Джордж Расселл (+0,091).

Серхио Перес показал четвертую скорость, почти не отстав от напарника, в пятерку также вошел Пьер Гасли из AlphaTauri – перед началом уик-энда на его машину поставили уже третий по счету мотор.

Сайнс после разворота ездил на более жесткой резине Medium, но все равно стал шестым, опередив неожиданно быстрого Алекса Эдбона на Williams.

Льюис Хэмилтон был вторым до красных флагов, но к исходу часа опустился на восьмую позицию. Все остальные проиграли уже гораздо больше. Кевин Магнуссен, который подключился к тренировке с опозданием из-за проблем с машиной, показал девятое время, опередив пару McLaren.

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Эстебан Окон еще в самом начале вынудил резко тормозить на пит-лейне Расселла, за что, не исключено, еще будет наказан. Его партнер по Alpine Фернандо Алонсо оказался лидером по пройденной дистанции с 31 кругом.

Результаты первой тренировки Гран При Майами