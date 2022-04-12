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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Хэмилтон пытается помочь Mercedes собраниями в интернете

Семикратный чемпион верит, что таким образом он поможет коллективу создать обновления, которые нужны «сейчас»

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Хэмилтон пытается помочь Mercedes собраниями в интернете
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Новый сезон для Mercedes начался довольно тяжело: команда все еще не может решить проблему с «козлением», которая в том числе не дает «Серебряным стрелам» показывать более высокие результаты.

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Гонщик коллектива Льюис Хэмилтон полон энтузиазма в отношении борьбы с возникшими трудностями – причем он настроен настолько решительно, что устраивает интернет-собрания с руководством немецкого производителя и спонсорами, пытаясь таким образом помочь найти выход из сложившейся ситуации и также ускорить процесс поиска решения.

«Много работы и много звонков, – рассказал семикратный чемпион о своих планах до следующего уик-энда в Имоле. – Я часто общаюсь по Zoom со спонсорами и нашими боссами, пытаясь сплотить и воодушевить их. Нам нужно сделать некоторые улучшения – и нужна поддержка каждого в этом деле, дабы убедиться, что мы делаем все возможное.

Я разговариваю с людьми, работающими в аэродинамической трубе; со специалистами по аэродинамике и в принципе пытаюсь изучить абсолютно каждую область. Нам нужно найти скорость в определенных областях – причем сейчас, а не через 2-3 гонки. Мы знаем, что нам нужно поддерживать друг друга и держать эту энергию на высоком уровне».

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