С 2016 года, когда из Ф1 ушел Нико Росберг, у Льюиса Хэмилтона ни разу не было ситуации, чтобы по ходу сезона он не одержал хотя бы одной победы в четырех идущих подряд Гран При. Однако в 2021-м это случилось, причем сильнейшими каждый раз становились представители Red Bull.

После этапа в Штирии отставание Хэмилтона от выигравшего Макса Ферстаппена достигло 18 очков. Это заставило Льюиса признать, что отстоять титул ему будет очень сложно.

«Я стараюсь гнать от себя эти мысли, – признал британец в интервью после финиша. – Понятно, что они просто быстрее нас. И тут я могу сделать не так много. Нам просто нужно каждый уик-энд стремиться выполнять свою работу как можно лучше.

И еще необходимо прибавить в темпе – подготовить обновления или что-то такое. Надо атаковать. Не знаю, в чем точно дело – в заднем крыле [Red Bull], в обновлении мотора или еще в чем. Но мы обязательно должны прибавлять».

Оценивая саму гонку, он добавил: «Я по сути провел ее в одиночестве. Старался удержаться [за Максом], но скорость не позволила.

Они здорово прибавили на последних двух этапах, мы уже не можем держаться за ними. Не знаю точно, в чем мы уступаем, но они действительно сильны на длинных сериях. Мы отстаем на прямых, причем значительно.

Но все же, сегодня получилось заработать немало очков, и мы продолжим погоню».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл