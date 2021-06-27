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Формула 1 / Гран При Штирии Новость

Хэмилтон усомнился в шансах на титул после поражения в Штирии

Автор:
, Ответственный редактор

Не сумев победить ни в одной из четырех последних гонок, пилот Mercedes вынужден был признать. что пока не знает, как одолеть Red Bull

Хэмилтон усомнился в шансах на титул после поражения в Штирии

С 2016 года, когда из Ф1 ушел Нико Росберг, у Льюиса Хэмилтона ни разу не было ситуации, чтобы по ходу сезона он не одержал хотя бы одной победы в четырех идущих подряд Гран При. Однако в 2021-м это случилось, причем сильнейшими каждый раз становились представители Red Bull.

После этапа в Штирии отставание Хэмилтона от выигравшего Макса Ферстаппена достигло 18 очков. Это заставило Льюиса признать, что отстоять титул ему будет очень сложно. 

«Я стараюсь гнать от себя эти мысли, – признал британец в интервью после финиша. – Понятно, что они просто быстрее нас. И тут я могу сделать не так много. Нам просто нужно каждый уик-энд стремиться выполнять свою работу как можно лучше. 

И еще необходимо прибавить в темпе – подготовить обновления или что-то такое. Надо атаковать. Не знаю, в чем точно дело – в заднем крыле [Red Bull], в обновлении мотора или еще в чем. Но мы обязательно должны прибавлять». 

Оценивая саму гонку, он добавил: «Я по сути провел ее в одиночестве. Старался удержаться [за Максом], но скорость не позволила.

Они здорово прибавили на последних двух этапах, мы уже не можем держаться за ними. Не знаю точно, в чем мы уступаем, но они действительно сильны на длинных сериях. Мы отстаем на прямых, причем значительно.

Но все же, сегодня получилось заработать немало очков, и мы продолжим погоню».

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

 
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