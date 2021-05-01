Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

Субботняя сессия в Портимане завершилась в пользу Mercedes, причем Валттери Боттас завоевал первый в сезоне поул с преимуществом всего в 0,007 секунды над Льюисом Хэмилтоном. Столь малого разрыва между лидерами в Ф1 на было с «доковидного» Гран При Великобритании 2019 года.

Примечательно, что в Алгарве команда Mercedes использовала необычную тактику: первую попытку в финальном сегменте ее гонщики провели на сликах Soft, а вот вторую, которая почти всегда оказывается решающей, оба провели на более жестких Medium.

Это не позволило Хэмилтону перекрыть время Боттаса и завоевать 100-й поул в карьере.

«Я не думаю. что это было правильное решение, – сказал Льюис на пресс-брифинге сразу после окончания сессии. – Условия были сложными, вы видели, что мы все делали по несколько подготовительных кругов [для прогрева шин].

Здесь используются настолько жесткие составы, что они не слишком здорово работают с асфальтом, потому приходится дополнительно прогревать резину на лишних кругах. В итоге у меня просто не оказалось нужного сцепления, что не позволило как следует справиться с работой».

Он добавил: «Квалификация в целом оказалась сложной. Думаю, все согласятся с этим – в том числе из-за ветра и скользкого покрытия. Сложно было всем, а в моем случае вышло скомкано.

Я хорошо проехал в первом сегменте, а во втором у меня был один удачный круг – я бы назвал его единственным удачным за всю сессию. В третьем все сложилось плохо. Учитывая все обстоятельства, Валттери отлично отработал сегодня».