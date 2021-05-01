Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Ферстаппен объяснил третье место в квалификации Следующая / Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин
Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

Лидер нынешнего сезона Ф1 отметил, что использование жесткого составе Medium в финале квалификации не кажется ему правильным

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

Субботняя сессия в Портимане завершилась в пользу Mercedes, причем Валттери Боттас завоевал первый в сезоне поул с преимуществом всего в 0,007 секунды над Льюисом Хэмилтоном. Столь малого разрыва между лидерами в Ф1 на было с «доковидного» Гран При Великобритании 2019 года. 

Читайте также:

Примечательно, что в Алгарве команда Mercedes использовала необычную тактику: первую попытку в финальном сегменте ее гонщики провели на сликах Soft, а вот вторую, которая почти всегда оказывается решающей, оба провели на более жестких Medium.

Это не позволило Хэмилтону перекрыть время Боттаса и завоевать 100-й поул в карьере.

«Я не думаю. что это было правильное решение, – сказал Льюис на пресс-брифинге сразу после окончания сессии. – Условия были сложными, вы видели, что мы все делали по несколько подготовительных кругов [для прогрева шин].

Здесь используются настолько жесткие составы, что они не слишком здорово работают с асфальтом, потому приходится дополнительно прогревать резину на лишних кругах. В итоге у меня просто не оказалось нужного сцепления, что не позволило как следует справиться с работой». 

Он добавил: «Квалификация в целом оказалась сложной. Думаю, все согласятся с этим – в том числе из-за ветра и скользкого покрытия. Сложно было всем, а в моем случае вышло скомкано. 

Я хорошо проехал в первом сегменте, а во втором у меня был один удачный круг – я бы назвал его единственным удачным за всю сессию. В третьем все сложилось плохо. Учитывая все обстоятельства, Валттери отлично отработал сегодня».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Предыдущая новость

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Следующая новость

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Квал-я
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 1

Боттас выиграл у Хэмилтона 0,007 секунды в споре за поул в Портимане

2
Формула 1

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

20мин
3
Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

45мин
4
Формула 1

Квят: В этом году буду ездить почти на каждую гонку

5
Формула 1

Гран При Португалии: стартовая решетка

Самое важное:
Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин
Формула 1

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин

17мин
Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин
Формула 1

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

20мин
Ферстаппен объяснил третье место в квалификации
Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

45мин
Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium
Формула 1

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium

50мин
Гран При Португалии: дуэли в квалификациях
Формула 1

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

54мин
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Льюис Хэмилтон
Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium Гран При Португалии
Формула 1

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium

Хэмилтон: Не ждали, что окажемся на первом ряду Гран При Португалии
Формула 1

Хэмилтон: Не ждали, что окажемся на первом ряду

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников Гран При Португалии
Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

Больше от
Mercedes
Гран При Португалии: дуэли в квалификациях Гран При Португалии
Формула 1

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes
Формула 1

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull
Формула 1

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull

Самое читаемое Сегодня

Боттас выиграл у Хэмилтона 0,007 секунды в споре за поул в Портимане
Формула 1 Формула 1

Боттас выиграл у Хэмилтона 0,007 секунды в споре за поул в Портимане

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Квят: В этом году буду ездить почти на каждую гонку
Формула 1 Формула 1

Квят: В этом году буду ездить почти на каждую гонку

Гран При Португалии: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Португалии: стартовая решетка

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины
Формула 1 Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Ферстаппен опередил дуэт Mercedes в финальной тренировке Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен опередил дуэт Mercedes в финальной тренировке Гран При Португалии

Самое важное:

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин
Формула 1 Формула 1

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium
Формула 1 Формула 1

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.